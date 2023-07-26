Полковник Райснер сообщил о больших потерях в ВСУ из-за неопытности командиров

Военный эксперт австрийского министерства обороны полковник Маркус Райснер заявил, что значительные потери в Вооруженных силах Украины (ВСУ) — следствие неопытности офицерского состава. Об этом он рассказал в интервью телеканалу N-TV.

«Недавно я разговаривал с одним украинским товарищем: в соседнем подразделении командиром у них был 47-летний резервист. По неопытности он приказал взводу своих солдат отправиться прямо на минные поля. Вернулось чуть больше половины», — рассказал он.

По его словам, подобные ошибки сильно бьют по моральному духу личного состава. Райснер также считает, что первая фаза контрнаступления ВСУ окончилась провалом.

Ранее, 24 июля, военный эксперт Франц-Стефан Гади рассказал, что ВСУ терпят неудачи во время контрнаступления из-за плохой организации всей операции. По его мнению, в проблемах украинских войск виновато командование.

За день до этого, 23 июля, президент России Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники. Лукашенко в свою очередь указал, что при таком количестве ликвидированной военной техники можно оценить, сколько ВСУ потеряли своих солдат.

Ранее, 15 июля, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский пытается скрыть, что ВСУ потеряли 26 тыс. человек в ходе контрнаступления. Полковник в отставке считает, что Зеленского может спасти из сложившейся ситуации лишь участие в конфликте какой-либо третьей стороны.

При этом сам Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. Президент Украины отметил, что киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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