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В Великобритании объяснили неудачи контрнаступления ВСУ плохой организацией

Британский военный эксперт Гади: неудачи контрнаступления ВСУ обусловлены плохой организацией
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) терпят неудачи во время контрнаступления из-за плохой организации всей операции. Такое мнение выразил военный эксперт и научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади в беседе с изданием Das Erste.

По его мнению, в проблемах ВСУ виновато командование. Так, в начале контрнаступления у украинских боевиков не было координации действий наступающих частей. Сейчас из-за выстроенной обороны России их внимание сосредоточено на проведении пеших операций.

«Каждая атака и продвижение измеряются не километрами, а метрами. Боеприпасы приходится доставлять пешком, раненых нужно вывозить пешком», — подчеркнул Гади.

При этом он отметил, что украинцы не хотят ставить под удар российской артиллерии и дронов свою технику.

Военный эксперт вместе с тем напомнил о том, что российская армия является одной из самых сильных в мире, из-за чего у ВСУ и возникают проблемы.

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Накануне президент России Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники. Лукашенко, в свою очередь, указал, что при таком количестве ликвидированной иностранной техники можно оценить, сколько ВСУ потеряли своих солдат.

Так, газета The New York Times 15 июля, ссылаясь на американских и европейских чиновников, писала, что за первые две недели контрнаступления было уничтожено или повреждено до 20% вооружения украинских сил в зоне боевых действий. Среди потерь были западные боевые машины — танки и бронетранспортеры.

При этом сам президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. Зеленский отметил, что киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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