Более 9 тыс. человек госпитализировано в Японии за неделю из-за жары

В Японии из-за жаркой погоды госпитализировано больше 9 тыс. человек за неделю. Об этом 25 июля сообщило агентство Kyodo.

«С 17 по 23 июля в стране с тепловым ударом было госпитализировано 9190 человек», — говорится в сообщении.

Всего за этот период от теплового удара скончались 10 человек.

Рост числа госпитализаций составил около тысячи человек по сравнению с предшествующей неделей. Более половины пострадавших являются людьми старше 65 лет.

Ранее, 22 июля, Афинская национальная обсерватория спрогнозировала самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений в Греции. Температура в столице текущим летом может побить исторический рекорд июня 2007 года — 44,8 градуса.

19 июля программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала данные, согласно которым июль 2023 года на планете может стать самым жарким в истории. Сообщалось, что с весны наблюдается перегрев океанов, а скорость этого явления сильно удивляет ученых во всем мире.

До этого, 17 июля, специалисты из Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщили, что температура воздуха в Северной Америке, Азии, на севере Африки и в Средиземноморье будет превышать +40 градусов на протяжении нескольких дней.