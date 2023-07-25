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Краско хорошо отозвался о своем лечении

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Фото: ТАСС/Денис Вышинский
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Народный артист России Иван Краско хорошо отзывается о том, как его лечат в больнице. Об этом он рассказал 25 июля своему сыну, сообщает телеканал «78».

«Да как сынок, хорошо! Жаловаться грех, лечат меня мощно: массаж, таблетки, еда лучше стала. Я в этот раз радио с собой не взял. Но ничего, я не скучаю. Говорят, еще недельку меня подержат. А так всё неплохо», — заявил 92-летний актер.

19 июля главврач главного корпуса центра им. Алмазова Раиса Коношкова рассказала, что Краско идет на поправку, его состояние стабилизируется после операции. У него диагностировали тромбоз сосудов и выявили признаки нарушения мозгового кровообращения.

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Днем ранее сын артиста Федор рассказал, что Краско находится в палате в неврологическом отделении и пребывает в хорошем состоянии.

Как рассказала помощница актера Дарья Пашкова в беседе с «Известиями», ему стало плохо на даче — он перестал чувствовать левую сторону тела. 13 июля его госпитализировали и экстренно прооперировали. Сообщалось, что ему удалили тромб из головного мозга.

Советский и российский актер театра, кино и озвучивания, писатель, а также народный артист Российской Федерации Иван Краско родился 23 сентября 1930 года. В августе 2021 года перенес инсульт.

Краско уже госпитализировали в этом году. Он находился в Елизаветинской больнице с 6 по 19 января с подтвердившимся подозрением на инсульт. После выписки он благодарил врачей медучреждения за профессионализм и чуткое отношение.

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