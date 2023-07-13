Актера Ивана Краско экстренно доставили в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга. Об этом 13 июля сообщает 78.ru.

Артист находится в одном из профильных кардиологических центров. По предварительным данным, у Краско проявились последствия инсульта. Врачи наблюдают за состоянием актера.

Сообщается, что самочувствие Краско резко ухудшилось ранее в этот день. Около полудня ему вызвали скорую помощь.

В начале января этого года 92-летний Краско был госпитализирован в больницу в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, позже его диагноз подтвердился. 10 января актер рассказал, что обратился к врачам после того, как у него «отнялась левая рука. Он уточнил, что проходит лечение от инсульта и находится в нормальном состоянии.

Народный артист Российской Федерации Иван Краско родился в 1930 году. В кинематографе он дебютировал в 1960-м в эпизодической роли в фильме «Балтийское небо». Более 50 лет Краско служит в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Первую заметную роль он получил в многосерийном телевизионном фильме «Сержант милиции».