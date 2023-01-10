Краско рассказал о своем самочувствии после госпитализации
Народный артист России Иван Краско во вторник, 10 января, рассказал о своем самочувствии после госпитализации в Санкт-Петербурге
Ранее в этот день стало известно, что актера доставили 6 января в медучреждение с инсультом. Как заявил директор Краско, что артист проведет эту неделю в больнице.
92-летний артист сообщил, что в настоящее время он чувствует себя нормально. Скорую помощь вызвал после того, как у него «отнялась левая рука».
«Левая рука, я знаю, связана с сердцем непосредственно. Лечат меня от инсульта. Не знаю, старый это или новый», — приводит сайт kp.ru слова Краско.
В начале декабря также сообщалось о госпитализации актера. Тогда у него был диагностирован гипертонический криз.
Народный артист Российской Федерации Иван Краско родился в 1930 году. В кинематографе он дебютировал в 1960-ом в эпизодической роли в фильме «Балтийское небо». Более 50 лет Краско служит в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской.