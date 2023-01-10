Актер Краско госпитализирован в Петербурге с инсультом

Народный артист России Иван Краско попал в больницу с инсультом. Об этом «Известиям» 10 января сообщил его концертный директор Вячеслав Смородинов.

«Госпитализирован 6-го числа с подозрением на инсульт. Диагноз подтвердился. Уехал он на скорой. Находится в Елизаветинской больнице, перевели его вчера в общую палату. Неврологическое отделение», — сказал он.

В настоящее время состояние 92-летнего Краско удовлетворительное. Артист, как отметил Смородинов, говорит, что уже 27 января готов сыграть в спектакле.

При этом, по словам директора, прогнозов по выписке нет. Врачи ставят капельницы. Предполагается, что эту неделю актер проведет в больнице.

В начале декабря также сообщалось о госпитализации Краско. У артиста был диагностирован гипертонический криз.

Народный артист Российской Федерации Иван Краско родился 23 сентября 1930 года. В кинематографе он дебютировал в 1960 году в эпизодической роли в фильме «Балтийское небо». Первую заметную роль он получил в многосерийном телевизионном фильме «Сержант милиции». Более полувека Краско служит в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской.