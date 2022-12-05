В Санкт-Петербурге госпитализирован актер Иван Краско. Об этом сообщил Telegram канал «112» в понедельник, 5 декабря.

У артиста диагностирован гипертонический криз, состояние средней степени тяжести.

Сообщается, что несколько дней Краско проведет в стационаре.

Народный артист Российской Федерации Иван Краско родился 23 сентября 1930 года. В кинематографе он дебютировал в 1960 году в эпизодической роли в фильме «Балтийское небо». Первую заметную роль он получил в многосерийном телевизионном фильме «Сержант милиции».