Помощница Краско рассказала о перенесенной им операции по удалению тромба из мозга

Российский актер Иван Краско перенес экстренную операцию по удалению тромба из головного мозга. Подробности госпитализации рассказала 15 июля в беседе с «Известиями» его помощница Дарья Пашкова.

По ее словам, сейчас он чувствует себя хорошо и находится в сознании.

«Всё произошло четыре дня назад, он находился на даче, был рядом сын его Федор. Я утром позвонила узнать, как его самочувствие, трубку взял Федор, сказал, что папе плохо — он не чувствует левую и правую стороны. Его парализовало, они ждут «скорую». <...> Сделали экстренно операцию по удалению тромба из головного мозга через сосуды, очень сложная операция», — рассказала помощница.

Пашкова добавила, что 92-летний Краско уже пришел в себя после операции и ему легче.

13 июля актера доставили в реанимацию. Накануне сообщалось, что состояние Краско ухудшилось.