Помощница Краско заявила об ухудшении состояния здоровья актера

Российскому актеру Ивану Краско стало хуже, его оставили в реанимации. Об этом 14 июля сообщила «Известиям» его помощница Дарья Пашкова.

«Сегодня должны были переводить его из реанимации в палату, но ему стало хуже, остается в реанимации», — сообщила она.

Накануне 92-летнего Краско доставили в реанимацию. По предварительным данным, у него проявились последствия инсульта. Врачи провели ему экстренную операцию.

По словам Пашковой, у Краско, предположительно, отказала левая часть тела. Она отметила, что у актера речь не нарушена и это является признаком того, что всё будет хорошо.

В начале января этого года 92-летний Краско был госпитализирован с инсультом. Актер рассказал, что обратился к врачам после того, как у него «отнялась левая рука». Он уточнил, что проходит лечение от инсульта и находится в нормальном состоянии.

Народный артист Российской Федерации Иван Краско родился в 1930 году. В кинематографе он дебютировал в 1960-м в эпизодической роли в фильме «Балтийское небо». Более 50 лет Краско служит в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской. Первую заметную роль он получил в многосерийном телевизионном фильме «Сержант милиции».