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Помощница рассказала о состоянии госпитализированного актера Краско

Помощница актера Краско: предположительно, отказала левая часть тела, речь не нарушена
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Помощница актера Ивана Краско Дарья Пашкова рассказала 12 июля «Известиям» о его состоянии после госпитализации. Она сообщила, что у него, предположительно, отказала левая часть тела.

«Пока ничего не известно, но у него отказала вроде бы левая часть тела. Там сын рядом, Федя. Я завтра поеду, узнаю все подробности у врача», — сказала Пашкова.

Она отметила, что у актера речь не нарушена, и это является признаком того, что все будет хорошо. По ее словам, она уехала с его дачи четыре дня назад, Краско говорил, что ему стало хуже после ее отъезда.

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О том, что актера экстренно доставили в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга, стало известно ранее в этот день. Артист находится в одном из профильных кардиологических центров. По предварительным данным, у него проявились последствия инсульта. Врачи наблюдают за состоянием актера.

В начале января этого года 92-летний Краско был госпитализирован с инсультом. Актер рассказал, что обратился к врачам после того, как у него «отнялась левая рука. Он уточнил, что проходит лечение от инсульта и находится в нормальном состоянии.

Народный артист Российской Федерации Иван Краско родился в 1930 году. В кинематографе он дебютировал в 1960-м в эпизодической роли в фильме «Балтийское небо». Более 50 лет Краско служит в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Первую заметную роль он получил в многосерийном телевизионном фильме «Сержант милиции».

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