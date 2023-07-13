Актера Ивана Краско экстренно прооперировали

Российскому актеру Ивану Краско провели экстренную операцию. Об этом 13 июля сообщил источник «Известий».

Артист находится в реанимации под контролем врачей НМИЦ им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

Актера экстренно доставили в реанимацию ранее в этот день. По предварительным данным, у него проявились последствия инсульта.

Помощница актера Дарья Пашкова рассказала «Известиям», что у него, предположительно, отказала левая часть тела. Она отметила, что у актера речь не нарушена, и это является признаком того, что всё будет хорошо.

В начале января этого года 92-летний Краско был госпитализирован с инсультом. Актер рассказал, что обратился к врачам после того, как у него «отнялась левая рука». Он уточнил, что проходит лечение от инсульта и находится в нормальном состоянии.

Народный артист Российской Федерации Иван Краско родился в 1930 году. В кинематографе он дебютировал в 1960-м в эпизодической роли в фильме «Балтийское небо». Более 50 лет Краско служит в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской. Первую заметную роль он получил в многосерийном телевизионном фильме «Сержант милиции».