Наследили: чем может быть опасен VPN

Сервисы VPN могут быть опасны для пользователей. Такие программы, особенно бесплатные версии, способны получать незаконный доступ к личным данным, логинам и паролям, а иногда и помогают следить за пользователем, рассказали эксперты в сфере кибербезопасности. «Известия» выяснили, как защитить данные при пользовании VPN и выбрать безопасное приложение.

Сервис для слежки

Программа VPN может быть использована для слежки за пользователем , рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин.

Как объяснил специалист, VPN работает по следующему принципу: устройство подключается к серверу не напрямую, а через посредников. За счет этого снижается скорость соединения (она зависит от пропускной способности серверов и используемых протоколов), зато у пользователя появляется возможность получить доступ к удаленному рабочему месту или, например, обойти блокировку сайтов и приложений.

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Но при подключении через VPN не обеспечивается дополнительная конфиденциальность или анонимность. Любую личную информацию могут получить третьи лица, имеющие доступ к VPN-серверу .

Поэтому Фомин посоветовал не обрабатывать через VPN важные данные, например логины, пароли или реквизиты банковских карт. И всегда смотреть на то, какие разрешения требуется предоставить сервису. «Например, нередко приложение запрашивает доступ к местоположению, сообщениям или камере. Таких разрешений быть не должно — они излишни, их можно использовать для слежения», — заключил эксперт по ИБ.

Другие угрозы

Впрочем, ненадежный VPN может нести и другие угрозы. Как объяснил «Известиям» преподаватель факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков, через такие приложения проходит множество данных — а значит, они могут быть собраны и использованы во вред.

— В этих условиях возможны два варианта. Сама компания, предлагающая VPN, может продать данные своих пользователей, но и злоумышленники способны воспользоваться проблемами сервиса в безопасности. Таким промышляют целые государства: например, украинская спецслужба СБУ в 2021 году подделала серверы Windscribe, чтобы перехватывать и расшифровывать трафик, воспользовавшись недостатками безопасности, — говорит эксперт.

Другой случай, который вспоминает Ермаков, — утечка Bean VPN, который в 2022 году «потерял» данные 25 млн пользователей. При этом компания официально заявляла, что логов не ведет и данные не сохраняет.

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— Основной риск VPN заключается в том, что трафик, который генерирует пользователь, доступен для просмотра владельцам сервиса, — рассказывает руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев. — К чему это может привести? Самое безобидное — подмена рекламы, то есть юзер будет видеть ту, которую хочет показать владелец приложения. Но есть и серьезный риск перехвата различных конфиденциальных данных — от платежных до аутентификационных, например паролей и логинов .

Кроме того, добавляет эксперт, в VPN-сервисе запросто может быть «зашит» вредоносный софт. Например, шпионское ПО, которое даст злоумышленникам доступ к файлам смартфона или компьютера.

Платный и бесплатный VPN

Для того чтобы защитить себя при пользовании VPN, эксперты советуют еще до загрузки проверять бесплатные версии либо устанавливать платные. Считается, что они более надежны в плане безопасности — но стопроцентной гарантии всё равно не дают.

— Бесплатные сервисы, безусловно, несут максимальные риски. Такое приложение может быть изначально вредоносным, созданным с криминальными целями и только замаскированным под VPN. Платный сервис имеет большую ответственность по качеству оказываемых услуг. Но это тоже не всегда означает надежность, — говорит преподаватель «Синергии» Алексей Ермаков.

Эксперт Лиги цифровой экономики Виталий Фомин называет основным преимуществом платных VPN-приложений лучшее качество соединения за счет более быстрых серверов. Системы конфиденциальности в них тоже надежнее, чем в бесплатных сервисах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Бесплатные анализируют трафик и предоставляют эту информацию в рекламных целях. Фактически, пользователь оплачивает услугу не деньгами, а конфиденциальностью, — говорит специалист по ИБ.

При выборе VPN собеседники «Известий» рекомендуют учитывать репутацию сервиса: посмотреть количество скачиваний, изучить обзоры в интернете на специализированных ресурсах, где много профессиональных участников IT-комьюнити. Также важно обращать внимание на политику конфиденциальности: ознакомиться с тем, какие данные сервис будет хранить и как использовать.

— Нужно учитывать и функционал сервиса, в том числе скорость, наличие функции экстренного выключения и ограничения пропускной способности. Естественно, продукт, сделанный с криминальной целью, скорее всего, будет более простым и малофункциональным. Но это не обязательно: вредоносный сервис также может быть сложным и выглядеть как серьезный хороший продукт, — заключает Алексей Ермаков.

Признаки плохого VPN

Чтобы защитить себя от опасного приложения, Павел Коростелев из «Кода безопасности» советует внимательно читать отзывы. Как правило, люди, столкнувшиеся с проблемами, сразу же рассказывают о них. Устанавливать приложения нужно только из официальных магазинов.

В случае, если вы уже скачали сервис VPN, подозрение может вызвать увеличенное время отклика при открывании различных веб-страниц.

Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl

— Возможная причина долгого отклика — в том, что VPN-провайдеры забирают у пользователя часть трафика и перепродают его. «Покупателями» могут быть, например, хакеры, которые за счет чужого трафика совершают различные противоправные действия , — говорит Коростелев.

При появлении такой проблемы лучше всего удалить приложение и проверить телефон при помощи программы-антивируса. Более радикальный способ — вернуть гаджет к заводским настройкам. В таком случае устройство лишится остальных приложений и данных, зато освободится от вероятного шпионского ПО.