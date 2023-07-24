Разгромный учет: как Рублев и Тимофеева победили в Швеции и Венгрии

Прошедшая неделя выдалась сверхудачной для наших теннисистов. Андрей Рублев взял свой 14-й титул ATP в карьере, 23 июля обыграв в финале турнира в Бостаде четвертую ракетку мира Каспера Рууда. Во втором сете 25-летний москвич повесил «баранку» финалисту двух последних «Ролан Гаррос». В тот же день этот трюк неожиданно повторила Мария Тимофеева. В Будапеште 19-летняя спортсменка дебютировала на уровне WTA, но смогла выиграть пять матчей, а в финале взяла решающую партию у Катерины Байндль с сухим счетом. Благодаря этому успеху Мария поднялась сразу на 117 позиций в рейтинге. Увы, не обошлось и без ложки дегтя. Нашу титулованную теннисистку Веру Звонареву по политическим причинам не впустили в Польшу, где она должна была играть на турнире в Варшаве.

После Коко

Не успели мы вдоволь восхититься успехами 16-летней Мирры Андреевой, как неожиданно для многих совершила прорыв еще одна россиянка — Мария Тимофеева. Вы наверняка о ней раньше не слышали, ведь девушка в Будапеште впервые в карьере вышла в основную сетку турнира WTA. До этого 19-летняя спортсменка только участвовала в квалификации турниров серии Большого шлема и в соревнованиях второй категории (ITF). Будапешт стал для нее дебютом — и невероятно успешным.

В Венгрии Тимофеевой вообще не должно было быть в основной сетке — она попала туда как лаки-лузер. Мало кто ждал от дебютантки хотя бы одной победы, но за первой последовали вторая, третья, четвертая. И невероятная — пятая в финале над Катериной Байндль с Украины.

Мария начала с аккуратной защитной игры и взяла первый сет скорее за счет удачи в отдельных аспектах — встреча была равной. Фортуна вернула должок украинке во второй партии. Несколько неудачных действий — и нас ждал уже третий сет.

Впрочем, судя по этому турниру, Тимофееву долгие матчи не пугают. Она уже взяла решающий сет в стартовой игре против бывшей россиянки Дарьи Сэвилл, выступающей ныне за Австралию, затем в четвертьфинале обыграла словенку Кайю Юван.

Отдельно хочется рассказать о полуфинале с аргентинкой Надей Подороской. Россиянка выходила на матч в статусе 246-й ракетки мира, в то время как ее соперница была на 80-й строчке — на 166 позиций выше. Теннисистки обменялись победами в стартовых партиях, а в решающем сете Тимофеева смогла дожать соперницу. И если аргентинка старалась сопротивляться, то Байндль проиграла третью партию с «баранкой» (6:0). Благодаря победе в Венгрии Тимофеева поднялась на 129-ю строчку рейтинга WTA. Теперь уже и первая мировая сотня не за горами.

Последней девушкой, победившей в первом же турнире WTA в карьере, была Коко Гауфф. Американка оформила титул в 15 лет, Мария побеждает в 19. Теперь ждем Тимофееву на турнирах Большого шлема — в основную сетку US Open она пробиться по рейтингу, вероятно, уже не успеет. Но с такой формой и квалификация не страшна.

Успех на грунте

За пару часов до Тимофеевой победу в финале турнира в Бостаде одержал Андрей Рублев. Это 14-й титул в карьере россиянина, второй в этом сезоне и пятый — на грунте. На пути к финалу в Швеции Андрей победил соотечественника Павла Котова, немца Александра Зверева и прошлогоднего победителя — аргентинца Франчиско Серундоло. Матч c Серундоло был максимально сложным и продолжался почти три часа.

В финале же Андрей должен был встретиться с Каспером Руудом, который также уже успел взять титул в Бостаде в 2021 году. Большинство экспертов считали фаворитом решающего матча именно вице-чемпиона двух последних «Ролан Гаррос», который потратил заметно меньше сил перед решающим матчем, но вышло всё наоборот.

В первом сете четвертая ракетка мира оказал достойное сопротивление Рублеву, отыграв брейк, но не выдержал напряжения на тай-брейке. На вторую же партию Каспер лучше бы не выходил. Спустя 10 минут он уже проигрывал со счетом 0:4 и в итоге проиграл финал с «баранкой».

— Турнир проходил на грунте, хотя после травяного сезона все топ-игроки вновь готовятся к харду, — рассказал «Известиям» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — Но в Бостад всё равно приехало несколько игроков топ-10, и отрадно, что в такой компании Андрей одержал победу. Он любит грунт. Выиграл в этом году «Мастерс» в Монте-Карло, сейчас уверенно обыграл Рууда и Серундоло — двух специалистов по этому покрытию. Можно только порадоваться за него и пожелать успехов во второй половине сезона.

День в транзитной зоне

Уимблдонский турнир с участием россиян, несмотря на небольшие эксцессы, прошел в целом нормально, но расслабиться у наших теннисистов никак не получается — представители недружественных стран продолжают вставлять палки в колеса. Причем доходит до абсурда, как в вопиющем случае с Верой Звонаревой.

Экс-вторую ракетку мира в одиночном разряде, победительницу пяти турниров Большого шлема (трех в паре и двух в миксте), несмотря на наличие шенгенской визы, выдворили из Польши, куда она прилетела на турнир WTA в Варшаву. Причем с крайне скандальной формулировкой.

«Пограничники пресекли въезд в Польшу российской теннисистки. Вера Звонарева, воспользовавшись визой, выданной Францией, рейсом из Белграда в Варшаву пыталась попасть в нашу страну», — гласит сообщение МИД Польши. По утверждениям представителей министерства внутренних дел страны, Звонарева находится в списке лиц, чье пребывание «нежелательно на территории Республики Польша», и ее не пустили «по соображениям государственной безопасности».

По прибытии в пятницу в Варшаву теннисистка находилась в транзитной зоне аэропорта имени Фридерика Шопена, после чего в субботу — лишь после полудня — улетела в черногорскую Подгорицу.

Очевидно, что 38-летняя Звонарева (60-я на данный момент ракетка мира в паре), не замеченная в политической деятельности, вряд ли может представлять угрозу безопасности Польши. Поэтому ее выдворение из этой страны, да еще и в таком стиле, выглядит крайне неприятно и некрасиво. Впрочем, как и случившийся в апреле демарш польской авиакомпании LOT, не пустившей на борт российскую теннисистку Виталию Дьяченко, которая собиралась вылететь из Каира на Корсику транзитом через Варшаву.

— Если накопится критическое количество таких случаев, то необходимо поднять вопрос в МОК и международных федерациях, чтобы этим странам не давали проводить соревнования, — сказала «Известиям» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова. — Нужно посмотреть, в каких видах спорта это произошло, и не выбирать эти страны как организаторов соревнований.

В WTA пока довольно сдержанно прокомментировали скандальное изгнание из Польши одной из самых опытных и уважаемых в туре теннисисток. «WTA в курсе ситуации в Варшаве с Верой Звонаревой. Безопасность и благополучие всех игроков — главный приоритет WTA. Россиянка покинула Польшу, а мы будем изучать этот вопрос в дальнейшем», — гласит заявление организации. Хотя, будем надеяться, жесткая реакция вскоре последует, и полякам действительно пригрозят впредь за такое поведение госорганов отменять турниры под эгидой профессиональных теннисных организаций.