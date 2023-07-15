Медведева охота: российский теннисист завершил свой лучший Уимблдон

Даниил Медведев в трех сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдона (3:6, 3:6, 3:6) . 20-летний испанец второй раз в карьере вышел в финал Большого шлема, в прошлом году он стал чемпионом US Open. Для Даниила полуфинал — лучший результат в карьере на британском мейджоре, так что, несмотря на поражение, 27-летний москвич покидает турнир с высоко поднятой головой . Алькарас же в финале сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который ранее обыграл итальянца Янника Синнера (6:3, 6:4, 7:6).

Неудачи на подаче

Надо признать, накануне матча шансы Алькараса расценивались несколько выше. Карлос более уверенно выглядел на нынешнем Уимблдоне, пусть и не всегда действовал безупречно . Однако против ровесника из Дании Хольгера Руне в четвертьфинале он сыграл великолепно. В то время как Медведев с огромным трудом, в пяти сетах, преодолел на этой стадии сопротивление американца Кристофера Юбенкса . Тогда в сложнейший момент в четвертой партии Медведева выручила подача, но против Алькараса она, увы, не работала — только пять эйсов против 28 в игре с Юбенксом, да еще и 14 заработанных Карлосом брейк-поинтов и сразу шесть брейков. При том что всего на своей подаче Даниил провел 13 геймов. Получается, он проиграл почти каждую вторую свою подачу, что для такого мастера в этом компоненте игры нонсенс.

Карлос Алькарас и Даниил Медведев Фото: Global Look Press/ IMAGO/Juergen Hasenkopf

Между тем первые геймы стартового сета сложились для Даниила отнюдь не безнадежно. При 1:1 и 40:30 на подаче соперника он выиграл мяч шикарнейшим косым ударом справа, затем отыграл еще один геймбол . В общем, был близок к брейк-поинтам, а до счета 3:3 даже легче выигрывал геймы на своей подаче. Вот только при 3:4 и 30:15 россиянин вдруг допустил сбой, а испанец прибавил в плотности, мощи и точности. Как следствие, Медведев проиграл три розыгрыша подряд и позволил сопернику сделать решающий гейм в сете.

Подарки от Карлоса

В дебюте второй партии Даниил попытался переломить ход ускользающей из его рук игры. Он поддавил Алькараса на приеме, и тот при 0:1 и 30:30 совершил двойную ошибку . Появился шанс повести в счете с брейком, но тут Карлос сделал эйс. Затем спас гейм и сразу же взял подачу россиянина. Мало того, при 5:3 в свою пользу сделал еще один брейк, когда Медведев подавал, чтобы остаться в сете.

Не сказать, что Даниил в целом играл очень плохо, но не покидало ощущение: испанец действует мощнее, резче, выносливее . Плести фирменные комбинации у россиянина не получалось, он часто не справлялся с резкими ответными ударами под заднюю линию, либо ошибаясь, либо позволяя сопернику беспрепятственно выходить к сетке и комфортно класть мячи по месту.

Даниил Медведев Фото: REUTERS/Toby Melville

В третьем сете Алькарас быстро повел 3:0 с брейком . После чего, кажется, немного потерял концентрацию. Позволил завладеть инициативой на своей подаче да еще и завершил тот гейм двойной. Вот только Медведев ответил очередным подарком, отдав свою подачу еще раз. Что ж, судьба на пару с Карлосом предоставила ему еще один шанс на спасение — при 4:2 и 15:0 в свою пользу испанец по-пижонски попытался исполнить укороченный твинер у сетки, проиграл розыгрыш, а затем — после нескольких удачных действий россиянина — еще и гейм.

Увы, при 30:15 в следующем гейме Даниил совершил двойную ошибку, затем допустил срыв, а на брейк-поинте уже испанец всё сделал как надо, роскошно приняв. И это было очень обидно. К тому же третий раз подряд Алькарас свою подачу не отдал (хотя было 30:30), уверенно выйдя в свой первый в карьере уимблдонский финал, где встретится с семикратным чемпионом Уимблдона Новаком Джоковичем .

— В первую очередь стоит отметить, что Даниил дошел до полуфинала Уимблдона , — отметил «Известиям» двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский. — Это лучший результат в его карьере. Да и качество игры в нескольких матчах было самого высокого уровня. А с Алькарасом матч откровенно не сложился . Испанец играл значительно лучше, был активнее во всех элементах, сильнее в розыгрышах, здорово подавал. Это травяное покрытие, тут подача всегда выходит на первый план.

Даниил Медведев Фото: REUTERS/Dylan Martinez