На Украине инфраструктура одного из портов на реке Дунае была повреждена в ночь на понедельник, 24 июля. Об этом заявила официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк.

«Нанесены повреждения определенным портовым мощностям, то есть кранам, тому, что обеспечивает работу порта», — сообщила Гуменюк в эфире украинского телеканала «Рада».

Помимо этого, по ее словам, взрывами были повреждены агроангар и несколько складов с грузами.

Гуменюк не уточнила, какой именно порт имеется в виду.

В этот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Измаиле Одесской области. Отмечается, что в регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО), жителей призвали оставаться в укрытиях. Кроме того, сообщается о вероятности удара беспилотниками и ракетами.

Также в понедельник сообщалось о взрывах на юге Одесской области. По данным украинского телеканала ТСН, в нескольких районах Одессы пропало электричество, однако в настоящий момент его подача восстановлена.

Минобороны РФ к настоящему времени данную информацию не прокомментировало.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.