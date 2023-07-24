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Украинские СМИ сообщили о взрывах на юге Одесской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Взрывы прозвучали на юге Одесской области Украины. Об этом 24 июля сообщило украинское издание «Думская».

По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Отмечается, что официальный ресурс по оповещению населения сообщило воздушной тревоге в регионе.

По данным украинского телеканала ТСН, в нескольких районах Одессы пропало электричество, однако в настоящий момент его подача восстановлена.

Остановись в мгновенье: нанесены новые удары по инфраструктуре Украины
Целями атак стали объекты энергетики, которые обеспечивают работу транспорта и военной промышленности

Накануне сообщалось о взрывах в Сумах. В Сумской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, работала система ПВО.

В тот же день появилась информация о взрывах в Одесской области. Экстренное оповещение распространилось на Николаевскую область, а также на подконтрольные Киеву территории Херсонской области и Луганской Народной Республики (ЛНР).

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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