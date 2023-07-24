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Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Измаил Одесской области

«Зеркало недели»: в городе Измаил Одесской области прогремел ряд мощных взрывов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В украинском городе Измаил в Одесской области прозвучали взрывы, сообщило 24 июля издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Отмечается, что в регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО), жителей призвали оставаться в укрытиях. Кроме того, сообщается о вероятности удара беспилотниками и ракетами.

Согласно официальному ресурсу по оповещению населения, в регионе объявлена воздушная тревога.

Минобороны РФ к настоящему времени данную информацию не прокомментировало.

Остановись в мгновенье: нанесены новые удары по инфраструктуре Украины
Целями атак стали объекты энергетики, которые обеспечивают работу транспорта и военной промышленности

Также 24 июля украинские СМИ сообщали о взрывах на юге Одесской области на Украине. По данным украинского телеканала ТСН, в нескольких районах Одессы пропало электричество, однако в настоящий момент его подача восстановлена.

Днем ранее также сообщалось о взрывах в Одесской области. Экстренное оповещение распространилось на Николаевскую область, а также на подконтрольные Киеву территории Херсонской области и Луганской Народной Республики (ЛНР).

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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