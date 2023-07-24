В случае длительного продолжения украинского конфликта, НАТО начнет распадаться уже через год. Об этом 23 июля заявил бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Я не думаю, что пройдет много времени, может быть, 12–15 месяцев, мы увидим, что НАТО начнет распадаться», — отметил он в интервью Going Underground.

Как отметил полковник, распад альянса может начаться в случае, если конфликт на Украине затянется, а США не предпримут никаких шагов по его урегулированию в ближайшее время. Он указал, что опросы общественного мнения говорят о растущем недовольстве населения западных стран текущей политикой в отношении Киева.

По мнению Уилкерсона, вопреки словам президента США Джо Байдена о том, что НАТО объединится благодаря совместной поддержке Киева, события на Украине приведут к противоположным результатам. Кроме того, он считает, что нынешние европейские лидеры сменятся теми, кто поспособствует распаду военного блока.

Ранее в этот день глава министерства обороны Украины Алексей Резников надеется, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом. По его словам, в 2024 году Североатлантический альянс отмечает 75-летие, а летний саммит в Вашингтоне может стать «очень важным» моментом в истории Украины.

20 июля заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что на саммите в Вильнюсе 11–12 июля президенту Украины Владимиру Зеленскому объяснили, что расширение организации привело бы к нежелательному конфликту с Россией.

В тот же день бывший президент США Дональд Трамп назвал безумной идею присоединения Украины к НАТО.

Зеленский 11 июля заявил, что результаты саммита НАТО хорошие, но они могли быть идеальными, если бы Украина получила приглашение в блок. При этом большинство присутствующих на саммите были обескуражены потребительским отношением Зеленского. Уточняется, что члены американской делегации «были в ярости». Некоторые политики НАТО заявили, что украинский лидер таким образом стремился оказать давление на участников альянса и собрать больше союзников.

На первой встрече в рамках саммита члены НАТО 11 июля опубликовали коммюнике, в котором союзники приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. Так, в документе саммита не отражены ни график, ни дата вступления Киева в альянс.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.