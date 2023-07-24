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СМИ указали на увеличение численности военных США в Сирии

Al Watan: США увеличили численность своих сил на базах в Сирии с 500 до 1,5 тыс. военных
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Фото: Global Look Press/Daniel Karmann
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Командование США перебросило из Ирака на свои базы в Сирии дополнительную военную технику и материально-технические средства. Об этом сообщила сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники в оппозиционных группировках.

Отмечается, что несколько колонн пересекли пограничный пункт «Эль-Валид» и въехали на территорию северо-восточной провинции Хасеке. Помимо бронетехники войска США переправили большую группу американских военнослужащих.

По информации издания, с 15 июля численность американских военных возросла с 500 до 1,5 тыс. человек. При этом часть военно-технического персонала оказывает содействие в подготовке курдских бойцов из «Сил демократической Сирии» (СДС), а остальные охраняют аэродромы и нефтегазовые месторождения в Хасеке и соседней провинции Дейр-эз-Зор.

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Между тем 23 июля замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что три пары самолетов F-16 международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, шесть раз нарушили воздушное пространство в районе Эт-Танф в Сирии.

За день до этого стало известно, что со стороны международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли 18 июля сообщил, что США располагают достаточными средствами для защиты личного состава в Сирии и не видят необходимости задействовать подкрепление.

6 июля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал не забывать о том, что американские военнослужащие находятся в Сирии «вопреки нормам международного права». По его словам, это является оккупацией отдельных районов страны, которую власти США прикрывают «необходимостью выполнения контртеррористических задач».

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин 3 июля сообщил, что США готовят провокации, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию отношений.

30 мая Нарышкин сказал, что США готовят боевиков ИГ («Исламское государство», организация признана террористической и запрещена в РФ) на своей базе для дестабилизации обстановки в Сирии. Он отметил, что «управление этой преступной деятельностью осуществляется с американской военной базы Эт-Танф у границ Сирии с Иорданией и Ираком.

До этого, 10 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США начали создание «Армии свободной Сирии» с участием боевиков ИГ. По его словам, цель американцев — использовать этих боевиков против законных властей Сирии для дестабилизиации обстановки в стране. Он также добавил, что Москва придерживается позиции по недопустимости грубого внешнего вмешательства в работу региона, особенно с использованием военной силы.

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