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Посол РФ назвал лишенными смысла обвинения США в адрес ВС РФ в Сирии

Антонов: выпады США в адрес действий военнослужащих РФ в Сирии «лишены здравого смысла»
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Заявления Пентагона о якобы препятствовании Вооруженными силами (ВС) РФ усилиям США по борьбе с терроризмом в Сирии «лишены здравого смысла». Об этом 6 июля заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Полагаем, что регулярные и порой выходящие за рамки приличий выпады касательно высокопрофессиональных действий российских военнослужащих в САР лишены здравого смысла. Отвлекают внимание от того факта, что сами американцы на ежедневной основе нарушают правила безопасности полетов в сирийском небе», — передает слова дипломата пресс-служба посольства России в США в Telegram-канале.

Также Антонов призвал не забывать о том, что американские военнослужащие, в отличие от российских, находятся в Сирийской Арабской Республике «вопреки нормам международного права». По его словам, это является оккупацией отдельных районов страны, которую власти США прикрывают «необходимостью выполнения контртеррористических задач».

Политика Вашингтона в Сирии, вне всякого сомнения, несет в себе мощный деструктивный заряд, и «не только препятствует стабилизации ситуации и восстановлению территориальной целостности САР, но и негативно влияет на обстановку на всем Ближнем Востоке», заключил посол России.

Ранее в этот день министерство обороны США сообщило о фиксации якобы совершенных российскими истребителями Су-35 действий в отношении американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9 Reaper. Так, ведомство утверждало, что российские пилоты 5 июля сбросили перед американскими беспилотниками несколько парашютных ракет, вследствие чего американский аппарат «был вынужден выполнять маневры уклонения».

Другой российский пилот на истребителе Су-35, по предположениям Пентагона, «включил форсажную камеру, находясь перед одним из MQ-9, что уменьшило возможность американского оператора безопасно управлять дроном».

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Ранее, 6 июля, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что возглавляемая США «международная антитеррористическая коалиция» в Сирии за прошедшие сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации в районе, закрытом для полетов в связи с учениями Воздушно-космических сил (ВКС) России и ВВС САР.

Кроме того, в этот день Минобороны России сообщило о начавшихся совместный учениях ВКС России и ВВС САР в Сирии, в ходе которого отрабатываются вопросы контроля воздушного пространства арабской республики. Уточняется, что учения продлятся до середины июля.

Ранее, 4 июля, Россия выразила обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами беспилотников американской «коалиции» в Сирии.

1 июля Гуринов указал, что авиация и БПЛА «международной антитеррористической коалиции» за июнь 315 раз нарушили безопасность полетов в САР.

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