ЦПВС сообщил о 315 случаях нарушения безопасности полетов в Сирии за июнь

Авиация и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «международной антитеррористической коалиции», которую возглавляет США, за июнь 315 раз нарушили безопасность полетов в Сирии. Об этом в субботу, 1 июля, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой «международной коалиции», — сообщил он в ходе брифинга.

Гуринов отметил, что нарушения носят систематический характер, а их количество в сравнении с прошлым годом заметно увеличилось.

Ранее, 29 июня, в ЦПВС сообщили, что за сутки ВС РФ зафиксировали 10 случаев нарушения полета БПЛА «международной коалиции». Было отмечено, что беспилотник MQ-9 Reaper без согласования с РФ приблизился к объекту российской группировки войск (сил) в районе аэродрома Квайрес в провинции Алеппо.

25 июня в ЦПВС зафиксировали девять случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов «международной коалиции», возглавляемой США.

16 июня Минобороны РФ сообщило о провокационных действиях со стороны ВС США в сирийской провинции Ракка. Гуринов добавил, что российская сторона заявила протест в адрес коалиции. Он пояснил: нарушение возглавляемой США коалицией правил деконфликтации угрожает хрупкому балансу сил в регионе, который был достигнут усилиями России.