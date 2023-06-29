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Беспилотник «Рипер» без согласования с РФ приблизился к российскому объекту в Сирии

ЦПВС: ВС РФ зафиксировали случай приближения БПЛА «Рипер» к российскому объекту в Сирии
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Air Force
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За сутки ВС РФ зафиксировали в Сирии 10 случаев нарушений полета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «международной антитеррористической коалиции» под командование США. Об этом в четверг, 29 июня, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов в ходе брифинга.

«Отмечен случай приближения БПЛА MQ-9 «Рипер» к объекту российской группировки войск (сил) в районе аэродрома Квайрес в провинции Алеппо», — рассказали в ведомстве об одном из инцидентов.

ЦПВС напомнил, что данные полеты «коалиции» не были согласованы с РФ, и поэтому России не несет ответственности за их безопасность.

ВС РФ провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Амра провинции Сувейда и Эль-Буведер провинции Алеппо, в ходе которых было выдано 900 продовольственных наборов общим весом 10,8 т, сообщил Гуринов.

Также за прошедшие сутки ЦПВС зафиксировал два обстрела сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (радикальная организация, запрещена в РФ): первый — в провинции Алеппо, второй — в провинции Латакия.

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Ранее, 27 июня, замруководителя ЦПВС заявил, что в Сирии в идлибской зоне деэскалации было ликвидировано 65 боевиков в результате ударов по объектам незаконных вооруженных формирований (НВФ). Он добавил, что были также уничтожены четыре пункта управления и склады с вооружением боевиков.

25 июня в ЦПВС зафиксировал девять случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «международной коалиции», возглавляемой США.

16 июня Минобороны РФ сообщило о провокационных действиях со стороны ВС США в сирийской провинции Ракка. Гуринов добавил, что российская сторона заявила протест в адрес коалиции. Он пояснил: нарушение возглавляемой США коалицией правил деконфликтации угрожает хрупкому балансу сил в регионе, который был достигнут усилиями России.

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