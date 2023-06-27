В идлибской зоне деэскалации в Сирии ликвидировали 65 боевиков

В идлибской зоне деэскалации в Сирии ликвидировано 65 боевиков в результате ударов по объектам незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов 26 июня в ходе брифинга.



Он добавил, что были уничтожены четыре пункта управления и склады с вооружением боевиков. Кроме того, в идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки зафиксировано восемь обстрелов: в провинции Идлиб — пять обстрелов, в провинции Латакия — три обстрела.

«Продолжаются систематические целенаправленные нарушения протоколов деконфликтации со стороны возглавляемой США так называемой международной антитеррористической коалиции. За сутки зафиксировано семь случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов коалиции», — указал Гуринов.

7 июня сирийские военные вместе с группировкой ВС РФ уничтожили 20 боевиков в рамках спецоперации по нейтрализации групп террористов на юге Сирии. Также было ликвидировано девять схронов оружия и боеприпасов, 30 укрытий террористических формирований.

Ранее, 7 апреля, сирийские военные уничтожили троих боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламская партия Туркестана» при их попытке прорваться на территорию, подконтрольную сирийским властям. Как уточняется, атака произошла в населенном пункте Кафер-Батих провинции Идлиб.