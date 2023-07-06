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Совместные учения ВКС России и ВВС САР начались в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минобороны РФ 6 июля сообщило, что в ходе совместных учений Воздушно-космические силы (ВКС) России и ВВС САР отрабатывают вопросы контроля воздушного пространства Сирии.

«ВКС России совместно с ВВС Сирийской Арабской Республики (САР) проводят первый этап совместных учений. Отрабатываются вопросы контроля воздушного пространства Сирии. Проводится проверка эффективности системы противовоздушной обороны российской группировки войск (сил)», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, к учениям привлечены подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для практической отработки совместных действий при отражении воздушных ударов условного противника.

Уточняется, что учения продлятся до середины июля.

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов, совместные российско-сирийские учения проводятся для отработки действий авиации, ПВО и средств РЭБ.

«С 5 июля на территории Сирии начинаются совместные российско-сирийские учения, которые продлятся 6 суток. В ходе учений спланирована отработка вопросов совместных действий авиации, сил и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при отражении ударов средств воздушного нападения», — заявил он в ходе брифинга.

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Ранее, 4 июля, Россия выразила обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами беспилотников возглавляемой США «международной антитеррористической коалиции» в Сирии.

1 июля Гуринов указал, что авиация и БПЛА «международной антитеррористической коалиции» за июнь 315 раз нарушили безопасность полетов в Сирии.

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