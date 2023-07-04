РФ выразила обеспокоенность нарушениям протоколов деконфликтации в Сирии

Россия обеспокоена систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами беспилотников возглавляемой США «международной антитеррористической коалиции» в Сирии. Об этом во вторник, 4 июля, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«Российская сторона в очередной раз выражает обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами беспилотных летательных аппаратов так называемой «Международной антитеррористической коалиции» в воздушном пространстве над северными районами Сирии. В течение суток зафиксировано девять случаев нарушений», — сказал он на брифинге.

Как отметил Гуринов, увеличение числа недеконфликтованных полетов ведет к эскалации напряженности. Также нарушение протоколов не способствует взаимному и конструктивному сотрудничеству. Кроме того, по словам Гуринова, российская сторона не несет ответственности за безопасность несогласованных полетов беспилотников.

Накануне в ЦПВС сообщили о 14 нарушениях меморандума о безопасности полетов в Сирии со стороны коалиции США.

1 июля Гуринов указал, что авиация и БПЛА «международной антитеррористической коалиции», которую возглавляет США, за июнь 315 раз нарушили безопасность полетов в Сирии.

В ЦПВС 29 июня сообщили, что за сутки ВС РФ зафиксировали 10 случаев нарушения полета БПЛА «международной коалиции». Было отмечено, что беспилотник MQ-9 Reaper без согласования с РФ приблизился к объекту российской группировки войск (сил) в районе аэродрома Квайрес в провинции Алеппо.

25 июня в ЦПВС зафиксировали девять случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов «международной коалиции», возглавляемой США.

23 июня стало известно, что за сутки зафиксировано 10 случаев нарушений, связанных с полетами БПЛА и авиации «коалиции». При этом в двух случаях пилоты истребителей ВВС США активировали системы вооружений при сближении с российскими самолетами оперативно-тактической авиации, выполнявшими плановые полеты вдоль границ Сирии.

До этого, 16 июня, Минобороны РФ сообщило о провокационных действиях со стороны ВС США в сирийской провинции Ракка. Гуринов добавил, что российская сторона заявила протест в адрес коалиции. Он пояснил: нарушение возглавляемой США коалицией правил деконфликтации угрожает хрупкому балансу сил в регионе, который был достигнут усилиями России.