США в Сирии девять раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации

Возглавляемая США «международная антитеррористическая коалиция» в Сирии за прошедшие сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации в районе, закрытом для полетов в связи с учениями Воздушно-космических сил (ВКС) России и ВВС САР. Об этом 6 июля сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«В течение суток зафиксировано девять нарушений. Все — в районе, закрытом для воздушных полетов в связи с проведением на севере Сирии совместного российско-сирийского учения», — сказал он.

Помимо этого, Гуринов обеспокоен фактами, зафиксированными пилотами ВКС России. Речь идет о «воздействии радиоэлектронными системами наведения американских БПЛА, которые приводят к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны российских самолетов».

Контр-адмирал также уточнил, что был зафиксирован один обстрел по местам дислокации войск правительства в идлибской зоне деэскалации. Его осуществила запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб.

Ранее в этот же день Минобороны России сообщило о начавшихся совместный учениях ВКС России и ВВС САР в Сирии, в ходе которого отрабатываются вопросы контроля воздушного пространства арабской республики. Уточняется, что учения продлятся до середины июля.

Ранее, 4 июля, Россия выразила обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами беспилотников американской «коалиции» в Сирии.

1 июля Гуринов указал, что авиация и БПЛА «международной антитеррористической коалиции» за июнь 315 раз нарушили безопасность полетов в САР.