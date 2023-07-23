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ЦПВС зафиксировал шесть нарушений воздушного пространства в Сирии коалицией США

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Фото: commons.wikimedia.org
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Три пары самолетов F-16 международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, шесть раз нарушили воздушное пространство в районе Эт-Танф в Сирии. Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов 23 июля сообщил, что российские летчики предотвратили столкновение выпущенного коалицией беспилотника с самолетами ВКС в районе Эль-Баб.

«В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано шесть нарушений воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-16 коалиции», — сказал он на брифинге.

Замруководителя ЦПВС также уточнил, что летчики РФ зафиксировали воздействие систем наведения беспилотника коалиции MQ-9, которое привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны. При этом Гуринов отметил профессионализм российских летчиков, которые сумели своевременно предпринять необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотными летательными аппаратами коалиции.

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Днем ранее Гуринов сообщил, что со стороны международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

20 июля в Сирии было зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 возглавляемой США коалиции в отношении самолета Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Кроме того, беспилотники коалиции 12 раз нарушили протоколы деконфликтации.

Еще пять нарушений воздушного пространства Сирии истребителями и беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) международной коалиции, возглавляемой США, было зарегистрировано 15 июля. Такие инциденты создают предпосылки происшествий с участием гражданских судов, совершающих регулярные рейсы, отмечал Гуринов.

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