ЦПВС зафиксировал 14 нарушений протоколов деконфликтации в Сирии

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за прошедшие сутки 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии. Об этом 22 июля заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

«Со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», — сказал он на брифинге.

Как отметил Гуринов, в районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, выявлено восемь нарушений воздушного пространства Сирии. Были зафиксированы полеты двух пар истребителей F-16 и двух пар истребителей Rafale коалиции.

Он подчеркнул, что действия коалиции создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряют обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Накануне Гуринов сообщил, что международная коалиция во главе с США за сутки 21 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии, связанные с полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Три пары истребителей F-16 и одна пара истребителей «Тайфун» восемь раз нарушили сирийское воздушное пространство в районе Эт-Танф.

20 июля в Сирии было зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 возглавляемой США коалиции в отношении самолета Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Кроме того, беспилотники коалиции 12 раз нарушили протоколы деконфликтации.

Также Гуринов 18 июля сообщил, что беспилотники коалиции за сутки совершили над Сирией 14 несогласованных с российской стороной полетов. Отмечалось, что в районе Эт-Танф было зафиксировано шесть нарушений воздушного сирийского пространства.

В этот же день председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли на пресс-конференции в Пентагоне заявил, что не нужно преувеличивать значение иногда возникающих трений между ВС РФ и США в Сирии. Кроме того, Милли отметил, что имеется линия связи для избежания конфликтов, которую Центральное командование ВС США применяет каждый день, чтобы предотвратить какие-либо инциденты.