Розовая горячка: как в мире сходят с ума по «Барби»

Его посетил актер Райан Гослинг. В интервью GQ он ранее в шутку признавался, что вдохновился на роль Кена после того, как увидел куклу лежащей на улице рядом с раздавленным лимоном. На премьере в Лондоне он не отказывал фанатам в селфи