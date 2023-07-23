Розовая горячка: как в мире сходят с ума по «Барби»
Розовая горячка: как в мире сходят с ума по «Барби»
2023-07-23 14:32:53
2023-07-23 14:32:53
2023-07-23 14:32:53
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Состоялась одна из главных премьер этого года
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Фото: Getty Images/Michael Buckner
В долгожданный прокат вышел фильм «Барби». Обсуждать картину и придумывать мемы по ней пользователи начали задолго до официального показа. Успех в Сети во многом гарантировали обаятельные актеры — главные роли сыграли Райан Гослинг и Марго Робби. Кукольное безумие подстегнуло фанатов знаменитой блондинки и прежде равнодушных к ней людей вновь переосмыслить судьбу детской игрушки. Самые яркие образы и кадры с красной дорожки — в галерее «Известий».
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Фото: REUTERS/Mattel, Inc./Wiktor Szymanowicz
Европейская премьера фильма состоялась еще 12 июля, она проходила в Лондоне. Cам показ прошел в кинотеатре Cineworld на Leicester Square
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Фото: Getty Images/Warner Bros.
Его посетил актер Райан Гослинг. В интервью GQ он ранее в шутку признавался, что вдохновился на роль Кена после того, как увидел куклу лежащей на улице рядом с раздавленным лимоном. На премьере в Лондоне он не отказывал фанатам в селфи
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Фото: Getty Images/Warner Bros.
Марго Робби появилась в нежно-розовом платье и белых перчатках. Впрочем, даже дорожка на премьере в Cineworld на Leicester Square была розовой. Робби делала не просто селфи, а просила ассистентку помочь с полноценными фотографиями и видео с фанатами
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Фото: Getty Images/Karwai Tang
Холл в кинотеатре был увешан афишами и промороликами фильма на всех возможных поверхностях. Перед просмотром гости могли сфотографироваться в отдельной фотозоне
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Фото: Getty Images/Michael Buckner
9 июля премьера фильма прошла в Лос-Анджелесе. Гости мероприятия выбрали для посещения мероприятия костюмы в розовых тонах. Режиссер картины Грета Гервиг появилась в розовом платье и пиджаке
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Фото: Getty Images/Emma McIntyre
В фильме также снимались Эмма Маккей, Хари Неф, Симу Лю, Шути Гатва, Майкл Сера, Уилл Феррел, Хелен Миррен, Александра Шипп, Кейт МакКиннон, Америка Феррера, Ри Перлман
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Фото: Getty Images/Emma McIntyre
На мероприятия в Лос-Анджелесе также пришла Азуса Сакамото, известная своей любовью к тематике Барби. СМИ писали, что она потратила более $70 тыс. на то, чтобы все вещи, которые ее окружают, были связаны с куклой Барби
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Фото: REUTERS/Mattel, Inc./Cover Images
Были представлены куклы Барби из фильма
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Фото: Getty Images/Matt Hunt
19 июля премьера фильма прошла в Бангкоке. Гости мероприятия там также удивляли розовыми нарядами
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Фото: Getty Images/Matt Hunt
Звезды и деятели искусств не упускали возможность погрузиться во все оттенки розового
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Фото: Getty Images/David Benito
Необычные решения искали гости премьеры в Мадриде
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И даже разбавляли розовый цвет готикой
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Фото: Getty Images/Gerald Matzka
В Германии премьера прошла с меньшим размахом. Из-за забастовки голливудские актеры в последний момент отменяли свое присутствие
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Фото: Getty Images/Stephanie Keith
Мировая премьера фильма «Барби» состоялась 21 июля
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Фото: Getty Images/Stephanie Keith
На сеансы в кинотеатры Нью-Йорка девушки приходили в нарядах Барби
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Фото: Getty Images/Stephanie Keith
Костюмы у всех разные, но объединяет их розовый цвет
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Фото: REUTERS/Mattel, Inc./Alexandra Buxbaum
Стали популярны и заведения в стиле Барби
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Фото: REUTERS/Mattel, Inc./Alexandra Buxbaum
В Чикаго продолжает работу тематическое кафе, где посетители смогут не только погрузиться в «розовую» атмосферу, но и попробовать бранчи и коктейли
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Фото: REUTERS/Mattel, Inc./Joyce Lee
Пластиковый мир Барби наполнен интересными деталями
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Фото: REUTERS/Mattel, Inc./PA Images via Reuters Connect
Идея фильма зародилась в 2014 году
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Фото: REUTERS/Mattel, Inc./PA Images via Reuters Connect
Розовые товары останутся с поклонниками фильма еще надолго
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