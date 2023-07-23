Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин озвучил потери личного состава ВСУ в ходе контрнаступления
Наука и техника
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink из-за непогоды
Наука и техника
«Роскосмос» назвал дату старта корабля «Союз МС-25» с экипажем
Общество
Следователи начали допрашивать руководство ТЦ «Времена года» после смерти людей
Армия
Путин заявил о провале контрнаступления украинской армии
Армия
Российский сапер рассказал о применении ВСУ новых термобарических мин
Общество
Уголовное дело возбуждено после подрыва гранаты в доме в Подмосковье
Мир
Просивший об участии в саммите БРИКС Макрон не получил приглашение
Общество
Корреспондент «Известий» Польшаков рассказал о своем состоянии после удара ВСУ
Общество
Томские волонтеры передали гуманитарную помощь в школу в ЛНР
Общество
Путин и Лукашенко посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте
Мир
Лукашенко на встречу с Путиным привез карту передвижения польских войск
Происшествия
Три человека госпитализированы с ножевыми ранениями после драки в Петербурге

Розовая горячка: как в мире сходят с ума по «Барби»

Состоялась одна из главных премьер этого года
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: Getty Images/Michael Buckner
В долгожданный прокат вышел фильм «Барби». Обсуждать картину и придумывать мемы по ней пользователи начали задолго до официального показа. Успех в Сети во многом гарантировали обаятельные актеры — главные роли сыграли Райан Гослинг и Марго Робби. Кукольное безумие подстегнуло фанатов знаменитой блондинки и прежде равнодушных к ней людей вновь переосмыслить судьбу детской игрушки. Самые яркие образы и кадры с красной дорожки — в галерее «Известий».
На весь экран
LONDON, UNITED KINGDOM - JULY 12: Fans gather for the European premiere of 'Barbie' at the Cineworld Leicester Square in London, United Kingdom on July 12, 2023. Wiktor Szymanowicz / Anadolu AgencyNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Фото: REUTERS/Mattel, Inc./Wiktor Szymanowicz
Европейская премьера фильма состоялась еще 12 июля, она проходила в Лондоне. Cам показ прошел в кинотеатре Cineworld на Leicester Square
На весь экран
Warner Bros. Pictures Presents The European Premiere Of "Barbie" - Roaming LONDON, ENGLAND - JULY 12: Ryan Gosling takes a selfie with fans during The European Premiere Of "Barbie" at Cineworld Leicester Square on July 12, 2023 in London, England. (Photo by Tristan Fewings/Getty Images for Warner Bros.)
Фото: Getty Images/Warner Bros.
Его посетил актер Райан Гослинг. В интервью GQ он ранее в шутку признавался, что вдохновился на роль Кена после того, как увидел куклу лежащей на улице рядом с раздавленным лимоном. На премьере в Лондоне он не отказывал фанатам в селфи
На весь экран
Warner Bros. Pictures Presents The European Premiere Of "Barbie" - Roaming LONDON, ENGLAND - JULY 12: Margot Robbie takes a selfie with fans during The European Premiere Of "Barbie" at Cineworld Leicester Square on July 12, 2023 in London, England. (Photo by Antony Jones/Getty Images for Warner Bros.)
Фото: Getty Images/Warner Bros.
Марго Робби появилась в нежно-розовом платье и белых перчатках. Впрочем, даже дорожка на премьере в Cineworld на Leicester Square была розовой. Робби делала не просто селфи, а просила ассистентку помочь с полноценными фотографиями и видео с фанатами
На весь экран
Barbie European Premiere - Arrivals LONDON, ENGLAND - JULY 12: Emma Mackey and Ncuti Gatwa attend the "Barbie" European Premiere at Cineworld Leicester Square on July 12, 2023 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage)
Фото: Getty Images/Karwai Tang
Холл в кинотеатре был увешан афишами и промороликами фильма на всех возможных поверхностях. Перед просмотром гости могли сфотографироваться в отдельной фотозоне
На весь экран
Greta Gerwig at the premiere of "Barbie" held at Shrine Auditorium and Expo Hall on July 9, 2023 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)
Фото: Getty Images/Michael Buckner
9 июля премьера фильма прошла в Лос-Анджелесе. Гости мероприятия выбрали для посещения мероприятия костюмы в розовых тонах. Режиссер картины Грета Гервиг появилась в розовом платье и пиджаке
На весь экран
LOS ANGELES, CALIFORNIA - JULY 09: Patrick Starrr attends the World Premiere of "Barbie" at Shrine Auditorium and Expo Hall on July 09, 2023 in Los Angeles, California. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images)
Фото: Getty Images/Emma McIntyre
В фильме также снимались Эмма Маккей, Хари Неф, Симу Лю, Шути Гатва, Майкл Сера, Уилл Феррел, Хелен Миррен, Александра Шипп, Кейт МакКиннон, Америка Феррера, Ри Перлман
На весь экран
LOS ANGELES, CALIFORNIA - JULY 09: Azusa Barbie attends the World Premiere of "Barbie" at Shrine Auditorium and Expo Hall on July 09, 2023 in Los Angeles, California. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images)
Фото: Getty Images/Emma McIntyre
На мероприятия в Лос-Анджелесе также пришла Азуса Сакамото, известная своей любовью к тематике Барби. СМИ писали, что она потратила более $70 тыс. на то, чтобы все вещи, которые ее окружают, были связаны с куклой Барби
На весь экран
Barbie The Movie Dolls Unveiled
Фото: REUTERS/Mattel, Inc./Cover Images
Были представлены куклы Барби из фильма
На весь экран
Barbie World Premier in Thailand's Bangkok BANGKOK, THAILAND - JULY 19: Miss Ratchaburi poses with cotton candy at the "Barbie" premiere in Bangkok, Thailand on July 19, 2023. People attend the pink carpet world premiere of "Barbie" movie by Warner Bros. (Photo by Matt Hunt/Anadolu Agency via Getty Images)
Фото: Getty Images/Matt Hunt
19 июля премьера фильма прошла в Бангкоке. Гости мероприятия там также удивляли розовыми нарядами
На весь экран
Barbie World Premier in Thailand's Bangkok BANGKOK, THAILAND - JULY 19: An artist walks to pink carpet during "Barbie" movie premiere in Bangkok, Thailand on July 19, 2023. People attend the pink carpet world premiere of "Barbie" movie by Warner Bros. (Photo by Matt Hunt/Anadolu Agency via Getty Images)
Фото: Getty Images/Matt Hunt
Звезды и деятели искусств не упускали возможность погрузиться во все оттенки розового
На весь экран
MADRID, SPAIN - JULY 19: Alex Delacroix attends the 'Barbie' premiere at the Gran Teatro Caixabank on July 19, 2023 in Madrid, Spain. (Photo by David Benito/WireImage)
Фото: Getty Images/David Benito
Необычные решения искали гости премьеры в Мадриде
На весь экран
И даже разбавляли розовый цвет готикой
На весь экран
Barbie Premiere In Berlin BERLIN, GERMANY - JULY 15: Julian F. M. Stoeckel attends the premiere for the movie "Barbie" at Stage Theater on July 15, 2023 in Berlin, Germany. Due to the recent SAG-AFTRA and WGA strikes in Hollywood, the cast of the film have cancelled their attendance on short notice. (Photo by Gerald Matzka/Getty Images)
Фото: Getty Images/Gerald Matzka
В Германии премьера прошла с меньшим размахом. Из-за забастовки голливудские актеры в последний момент отменяли свое присутствие
На весь экран
NEW YORK, NEW YORK - JULY 21: People dress up as the doll Barbie to attend the Barbie movie on July 21, 2023 in New York City. On the opening day, director Greta Gerwig's film "Barbie" sparked a Barbie-mania among fans who flocked to the theaters wearing their favorite Barbie-inspired attire. (Photo by Stephanie Keith/Getty Images)
Фото: Getty Images/Stephanie Keith
Мировая премьера фильма «Барби» состоялась 21 июля
На весь экран
NEW YORK, NEW YORK - JULY 21: People dress up as the doll Barbie to attend the Barbie movie on July 21, 2023 in New York City. On the opening day, director Greta Gerwig's film "Barbie" sparked a Barbie-mania among fans who flocked to the theaters wearing their favorite Barbie-inspired attire. (Photo by Stephanie Keith/Getty Images)
Фото: Getty Images/Stephanie Keith
На сеансы в кинотеатры Нью-Йорка девушки приходили в нарядах Барби
На весь экран
NEW YORK, NEW YORK - JULY 21: People dress up as the doll Barbie to attend the Barbie movie on July 21, 2023 in New York City. On the opening day, director Greta Gerwig's film "Barbie" sparked a Barbie-mania among fans who flocked to the theaters wearing their favorite Barbie-inspired attire. (Photo by Stephanie Keith/Getty Images)
Фото: Getty Images/Stephanie Keith
Костюмы у всех разные, но объединяет их розовый цвет
На весь экран
A woman celebrates her birthday with her friends as they have a full Barbie experience while they dine at the newly opened Malibu Barbie CafŽ Chicago located on the cityÕs Near West Side on July 21, 2023. The cafŽ has Barbie themed features such as a life-sized Barbie Toy Box, a Malibu Skate Rink, A Barbie Phone, a moving Wave Arch, and the cafŽ dŽcor is pink. The CafŽ will be open through October. (Photo By: Alexandra Buxbaum/Sipa USA) No Use Germany.
Фото: REUTERS/Mattel, Inc./Alexandra Buxbaum
Стали популярны и заведения в стиле Барби
На весь экран
IL: Malibu Barbie CafŽ Chicago opens in Chicago
Фото: REUTERS/Mattel, Inc./Alexandra Buxbaum
В Чикаго продолжает работу тематическое кафе, где посетители смогут не только погрузиться в «розовую» атмосферу, но и попробовать бранчи и коктейли
На весь экран
Barbie Fans Can Hire Ken-Themed Malibu DreamHouse
Фото: REUTERS/Mattel, Inc./Joyce Lee
Пластиковый мир Барби наполнен интересными деталями
На весь экран
PA via Reuters Fans arrive for the European premiere of Barbie at Cineworld Leicester Square in London. Picture date: Wednesday July 12, 2023.No Use UK. No Use Ireland. No Use Belgium. No Use France. No Use Germany. No Use Japan. No Use China. No Use Norway. No Use Sweden. No Use Denmark. No Use Holland. No Use Australia.
Фото: REUTERS/Mattel, Inc./PA Images via Reuters Connect
Идея фильма зародилась в 2014 году
На весь экран
PA via Reuters Fans arrive for the European premiere of Barbie at Cineworld Leicester Square in London. Picture date: Wednesday July 12, 2023.No Use UK. No Use Ireland. No Use Belgium. No Use France. No Use Germany. No Use Japan. No Use China. No Use Norway. No Use Sweden. No Use Denmark. No Use Holland. No Use Australia.
Фото: REUTERS/Mattel, Inc./PA Images via Reuters Connect
Розовые товары останутся с поклонниками фильма еще надолго
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023