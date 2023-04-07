Картина складывается: «Тетрис» и «Подземелья и драконы» появились в кино

Два фильма по культовым играм — «Тетрис» и «Подземелья и драконы» — уже можно увидеть на российских экранах. В столице в апреле-мае намерены показать блокбастеры «Братья Супер Марио в кино», «Крид 3», «65», а летом ожидаются «Флэш», новые «Трансформеры» и «Стражи Галактики 3». Точной афиши ни в одном кинотеатре нет даже на ближайшую пару недель, горизонт планирования составляет два-три дня. «Известия» побывали в залах, где крутят голливудские новинки, и узнали, как сегодня обстоят дела с прокатом голливудских блокбастеров.

Новинки апреля

В сети кинотеатров «Космик» уже можно приобрести билеты на британо-американский фильм «Тетрис» с Никитой Ефремовым в главной роли. При этом картина не выходила на большом экране за рубежом: премьера состоялась в цифре на платформе Apple TV+. В «Космике» в Марьиной Роще показ идет предсеансовым обслуживанием к российскому короткометражному фильму «Три добрых дела». Это значит, что билет покупается на отечественную «коротышку», а «Тетрис» идет как часть рекламного блока. «Известия» не раз писали об этой схеме нелегального проката, за такое кинотеатр могут оштрафовать на сумму от 50 тыс. рублей.

— «Мужчины не плачут» — это короткометражка, которая после титров идет. Короткометражка — это как бы фильм, а «Аватар: Путь воды» — как бы реклама, в обход блокировок , — подтвердили «Известиям» сотрудники «Люксора» на Каширском шоссе.

Еще одна новинка, на которую уже можно сходить, — мировой хит «Подземелья и драконы: Честь среди воров». Его уже точно крутят в кинотеатрах Красноярска, Лесосибирска, Абакана, Тюмени, Калининграда и Санкт-Петербурга. Почти все сеансы «Подземелий» — предсеансовое обслуживание, и начались они спустя неделю после официального мирового релиза (в разных странах выход преимущественно пришелся на 29, 30 и 31 марта).

В ближайшей перспективе на апрель — мультфильм от студии Illumination «Братья Супер Марио в кино» по культовой видеоигре. Официальный мировой релиз состоялся 5 апреля 2023 года, и анимационную ленту уже можно найти в афишах российских кинотеатров в качестве анонса, но пока без конкретной даты. Скорее всего, первые сеансы можно будет ожидать не раньше, чем через неделю, как это случилось с «Подземельями».

Другие свежие западные новинки — «Крид 3» (Warner Bros.) с Майклом Б. Джорданом и «65» (Sony) с Адамом Драйвером, хоть и с небольшим опозданием, но уже идут в сетях Mori Cinema, «Киномакс», «Алмаз Синема» и Skycinema.

Сеанс связан

Как выяснили «Известия», наличие фильма в афише не гарантирует его реального появления в расписании.

Так, источники в кинотеатре на Варшавском шоссе утверждали, что «Тетрис» ожидался в прокате «Киноквартала», но 6 апреля фильм пропал из афиши, зато появился в сети «Космик». Таким же образом исчез мультфильм «Я краснею», хотя плакат с надписью «В кино с 10 марта» всё еще стоит возле залов «Киноквартала».

— Значит, не купили. Невыгодно. У прокатчиков не взяли, — объяснил «Известиям» так и не состоявшийся прокат мультфильма сотрудник «Киноквартала».

Способы показа сети выбирают разные. В «Люксоре» и «Космике» увидеть тот же «Тетрис» или новый «Шазам!» можно по предсеансовому обслуживанию. А вот в «Атлантис Кино» посмотреть новинки дают без короткометражных фильмов. Это означает, что кинотеатр формально сдает свой зал в аренду для показа фильма, и перед судом, если до него дойдет, должен будет отвечать сам арендатор. Как правило, это фирма-однодневка, которую очень сложно отследить.

— У нас такого нет — предсеансового обслуживания. Иногда зрители спрашивают про качество и звук. Мы не показываем в плохом качестве, и все у нас фильмы продублированы, — рассказали в «Атлантис Кино», добавив, что люди охотно ходят на зарубежные фильмы как в будни, так и по выходным.

В кинотеатре Prime Cinema возле метро «Зюзино» тоже показывают западные новинки, и сотрудники уверяют, что качество и дубляж не разочаруют зрителя. Большая часть новинок поступает из Казахстана с официальным русским переводом.

— Мы находим, покупаем и показываем фильмы . Нанятые компании переводят фильмы, так делают во многих кинотеатрах, мы не единственные такие. Из Казахстана покупаются фильмы, тоже на русском языке. Выходит, например, «Человек-муравей и Оса» в Казахстане, и так появляется русский дубляж, — рассказали «Известиям» представители сети.

Остаются и киносети, которые отказались от показа фильмов, не вышедших в России в официальный прокат, — например, «Синема Стар». Сейчас в афише киносети «Три мушкетера: Д’Артаньян», «Джон Уик 4», «Бюро магических услуг», «Профессор и призрачный убийца», «Тень Караваджо» — все зарубежные картины выходят в России официально.

— Мы занимаемся открытой деятельностью и ничего тайно не показываем. «Аватар: Путь воды» вообще не брали. Есть какие-то кинотеатры, они запускают пиратские копии, но у нас даже оборудование не пойдет для этого. У нас нужно флешку, к которой нужны ключи доступа, — объяснили «Известиям» в кинотеатре. Там добавили, что для показа западных новинок нужно не просто заполучить копию, но и настроить оборудование, что тоже создает трудности и сдвиги в расписании.

Впрочем, источники «Известий» в индустрии уверяют, что ключи к пиратским копиям тоже продаются и ничем не отличаются от лицензионных по своей сути, так что никакой специальной аппаратуры или программного обеспечения для этого не нужно.

Все на показ

Горизонт планирования составляет от двух-трех дней, сказали «Известиям» в нескольких столичных кинотеатрах. В понедельник, например, той или иной западной новинки может не быть, но уже в четверг всё может измениться и в расписании появятся сеансы.

— Я не знаю, как эти фильмы покупают. Мы сами расписание узнаем каждый четверг-среду, оно часто меняется. Что будет в дальнейшем, через две-три недели, мы не знаем , — рассказывает одна из сотрудниц кинотеатра «Атлантис Кино» на Варшавском шоссе.

Похожая картина сложилась и в сети «Люксор».

­­­— На неделю наперед у нас нет графика. У нас на два-три дня график строится. До 11-го числа у нас «Крик 6», «Шазам! Ярость богов». Это самое ближайшее, что точно будет. Информации о том, будет ли «Флэш» или «Барби», пока нет, — признает представитель компании.

Даже у кинотеатров, которые показывают пиратский контент, существуют определенные договоренности с российским прокатом: одни только западные новинки крутить не получается, необходимо показывать и отечественные ленты.

­— То, что показывается параллельно, нам приходится совмещать с российским контентом, а его мы обязаны показывать. Допустим, нужно десять сеансов «Чебурашки» в день ставить — и мы не имеем права сделать восемь , — рассказали «Известиям» в Prime Cinema в Зюзино.

Президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова назвала минусы подобного подхода.

— Без должного маркетинга любой голливудский шедевр собирает грустный минимум от его изначального потенциала, — объяснила она «Известиям». — Но пиратство есть пиратство, и если на «Чебурашку» это повлияло мало, то другие релизы недобрали свою заслуженную кассу. Любая реклама и сарафан показов пиратского контента отдаляют нас от построения независимой киноиндустрии, на которую есть все шансы.

В афише сети кинотеатров «Мираж Синема» заявлено немало западных картин — «Братья Супер Марио в кино», «Человек-паук: Паутина вселенных», «Стражи Галактики. Часть 3», «Трансформеры: Восхождение Звероботов», но ни дат, ни сеансов, ни даже примерных цен всё еще нет. В «Мираж Синема» «Известиям» посоветовали следить за анонсами на сайте — даты выхода пока неизвестны.