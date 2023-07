Кукла Билли: Айлиш возвращается в детство, Мамонов — к публике

Билли Айлиш играет в Барби, Паша Артемьев становится алкоголиком, а наследники Петра Мамонова делятся последней концертной записью «Звуков Му». Сезон отпусков в разгаре, но музыкальная индустрия не отдыхает: аккурат к середине лета как западные, так и российские лейблы подготовили ряд важных новинок. «Известия» помогут выбрать из них самые интересные.

Billie Eilish — What Was I Made For?

За неделю до выхода фильма «Барби» Греты Гервиг студия Warner Bros. решила выложить один из главных козырей — песню Билли Айлиш, записанную специально для картины. У самой популярной звезды поколения зумеров уже есть киноопыт — титульный трек последней части бондианы No Time To Die. И, как мы помним, та композиция завоевала «Оскар». Повторит ли Айлиш свой успех двухлетней давности? Вполне возможно, хотя новый сингл куда менее броский и во многом неожиданный. Это нежная, хрупкая баллада под фортепианный аккомпанемент. Никак не хит, зато красивая и немного грустная вещь.

Примечателен и клип, срежиссированный, по заведенной традиции, самой певицей. Если в No Time To Die Айлиш погружалась в эстетику нуара, в What Was I Made For? она создает стилизацию под 1950-е и предстает эдакой правильной девушкой в винтажном желтом платье и с прической в стиле Бетти Пейдж. Сидя у столика, Билли открывает коробку с надписью Barbie и собирает миниатюрный гардероб. Но налетевшая буря заставляет ее сложить крошечные платья и убежать. Метафора понятна: нынешний тревожный мир не для беззаботных игр в куклы.

Rita Ora — You & I

Британская звезда балканского происхождения Рита Ора не выпускала полноразмерных альбомов с 2018 года. И хотя EP с казахским диджеем Иманбеком, опубликованный в 2021-м, вызвал позитивную реакцию фанатов, публика ждала, конечно, более основательной работы. И вот свершилось. 12 треков (в Deluxe-издании — 14), в том числе три ранее обнародованных сингла, — сильная заявка на возвращение в число законодателей поп-моды. Правда, может смутить небольшая продолжительность пластинки: всего чуть более получаса для стандартной версии. Но дело в лаконизме песен, большинство из которых длятся менее трех минут. Рита Ора уходит от принятой в индустрии практики искусственного растягивания композиций за счет бесконечного повторения припева (делалось это, понятно, не только для объема, но и для закрепления мелодии в памяти слушателя) и как бы подчеркивает, что у нее нет дефицита музыкального материала.

Другое дело, что сам материал этот, прямо скажем, никаких новых горизонтов не открывает. Местами он откровенно банален, местами вторичен. Но качественно сделан и вполне может подарить порцию того непосредственного удовольствия, которое мы ждем от подобного жанра. Упругий бит в сингле You Only Love Me, беззаботная танцевальность в Waiting For You, наконец, пафосный балладный припев в You & I… Всё по рецепту. Образцовый музыкальный фастфуд.

J Hus — Beautiful and Brutal Yard

Недавно мы писали о дуэте рэперов J Hus и Дрейка. И вот в интернете появился полноразмерный альбом первого из них. Его дебютный лонгплей 2017 года Common Sense стал платиновым, следующий (Big Conspiracy), вышедший аккурат перед пандемией — в начале 2020-го, — получил золотую сертификацию. Теперь третья попытка прописать свое имя в ряду главных мировых звезд хип-хопа.

В обложке диска, изображающей горящий одноэтажный дом, поклонники увидели намек на стадионные презентации Donda Канье Уэста, где, как мы помним, это был один из главных символов. И дело не только в картинках. Бит местами очень напоминает песни Йе — например, сравните трек Cream и Off The Grid из Donda. J Hus явно ориентируется на скандального рэпера и в плане разнообразия: что ни номер, то новый подход к сопровождению, новый коктейль инструментальных сочетаний, семплов и, конечно, фитов — в диапазоне от Burna Boy до упомянутого уже Дрейка. Которому, кстати, J Hus подражает в мелодизированной читке, хотя, признаем, ее здесь не так много.

В целом же эта работа отличается индивидуальностью. Стиль J Hus часто определяют как афросвинг, и новая пластинка — хорошее тому подтверждение. Но в то же время она и шире любых ярлыков.

Arkady Pikunov — Nowness

Саксофонист Аркадий Пикунов специализируется на джазово-авангардных (или авангардно-джазовых?) импровизациях, в которых границы между стилями совершенно размываются, а сам инструмент предстает подчас в совершенно неожиданном звуковом амплуа. Сильное впечатление производят его сеты, например, в Центре электроакустической музыки Московской консерватории, где дикий саксофонный саунд еще и трансформируется в реальном времени с помощью электроники. Также артиста можно услышать в ансамблях с классиком отечественного минимализма Владимиром Мартыновым — несмотря на разницу поколений, два музыканта демонстрируют редкое взаимопонимание.

В новом альбоме компанию саксу Пикунова составили не компьютеры и не фортепиано, а две ударные установки. «Хотелось совместить в игре ударных одновременно и грув, и свободную абстрактную импровизацию. И чтобы две ударные установки звучали как единый инструмент, но при этом с гораздо большим количеством красок, чем имеет одна», — отмечает артист в аннотации к релизу.

Получилось экспериментально, свежо и драйвово. Хотя это точно не та музыка, от которой надо ждать цепких мелодий или приятных гармоний. Слушателю стоит просто нырнуть в звуковой поток — и попробовать забыть о времени.

ARTEMIEV — 140

Ситуации, когда сначала выходит песня, а потом — спустя месяц или даже несколько — клип, нередки в мировом, да и российском шоу-бизнесе. Но такой подход накладывает особую ответственность на режиссера: видео на уже знакомую музыку должно как минимум предложить нестандартный взгляд. Ролик Сергея Смирнова для сингла «140» Паши Артемьева — пример, когда это получилось. Почти восьмиминутная короткометражка, главную роль в которой сыграл, естественно, сам певец, интересна уже самой задумкой: сделать звучание композиции внутрикадровым, а не закадровым, как обычно бывает.

Герой Артемьева просыпается в панельной многоэтажке, явно с похмелья, и слышит, что в машине во дворе кто-то врубил музыку. Выйдя на балкон, требует ее выключить; слово за слово — спускается во двор «разобраться по-мужски» с меломаном. Возмутитель спокойствия, впрочем, куда-то отошел, и Артемьеву приходится ждать его на скамейке у подъезда, слушая «140», которая доносится из окон автомобиля. И тут рядом с нашим незадачливым алкоголиком садится девушка…

Развязку истории пересказывать не будем, тем более она не то чтобы очень впечатляющая. Но главный месседж — что песня заставляет иначе смотреть на окружающий мир — читаем в любом случае. И нельзя не отметить самоиронию и актерскую работу Паши. Сыграть простого мужика в семейных трусах и халате так, чтобы он вызывал одновременно и скепсис, и симпатию — это надо уметь.

Петр Мамонов и «Звуки Му» — «Фиолетовая черепаха»

Петр Мамонов оказался после смерти плодовит не меньше, чем Майкл Джексон и Принс. Совсем недавно мы рассказывали про «Аэробус любви», до этого — про «Незнайку». Теперь очередное издание. Впрочем, надо ли видеть в активности правообладателей именно коммерческий интерес или же стремление обессмертить творчество Мамонова? Каждый может ответить себе сам.

Так или иначе, «Фиолетовая черепаха» — ценный раритет для поклонников «Звуков Му». Во-первых, это один из последних концертников группы, записанный 13 февраля 2021 года, менее чем за полгода до ухода Мамонова из жизни. Во-вторых, здесь звучат неопубликованные композиции «Мне приснился сон», «Водопады», «На Павелецком вокзале» и «В каком году», и они одна другой интереснее. Но и знакомый материал приобретает в концертных условиях особую выразительность.

Выступления Мамонова — это ведь не музыка как таковая, а что-то вроде сеанса групповой психотерапии, где исполнение мрачно-ироничных текстов, порой в виде декламации, порой как чтение мантр, шаманское камлание, а то и безумные крики юродивого, оказывается вербализацией каких-то очень важных вещей, но не опускается до прямолинейной публицистики. «Фиолетовая черепаха» демонстрирует это прекрасно. Но вот интересная деталь: сообщается, что это лишь часть концерта. На самом же деле вечер состоял из трех частей: после песен было чтение стихов, а в конце — общение с публикой. И всё это однажды тоже будет опубликовано. Ждем?

Плейлист «Известий»

Помимо треков российских исполнителей из нашего обзора мы включили в плейлист еще две свежие композиции: во-первых, сингл инди-исполнителя Tesla Boy, а во-вторых, номер с посмертного альбома рэпера King Von, убитого два года назад во время перестрелки.