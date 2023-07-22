Летающие такси могут появиться в Испании

В Испании тестируют летающее такси с вертикальным взлетом и посадкой. Аппарат разработала немецкая компания Lilium, передает телеканал «Известия». Летающее такси — это полностью электрический реактивный самолет. В салоне предполагаются места для шести пассажиров. По завершении тестирования разработчик приступит к сборке серийной версии. Эксперты считают, что летающие такси могут стать реальностью в мире уже к 2030 году.

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