Полянский назвал условия для возвращения РФ в зерновую сделку

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 21 июля заявил, что Москва вернется в зерновую сделку при выполнении семи условий.

«Первое: это реальный, а не умозрительный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Второе: должны быть сняты все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений», — сказал он на заседании Совбеза ООН.

Как отметил Полянский, речь идет в том числе о незамедлительном подключении этих организаций к SWIFT. Также необходимо возобновление поставок в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений. По его словам, стоимость этих деталей для отечественных производителей выросла на 40%. При этом рост издержек при финансовых транзакциях составил порядка 10%, а общие потери достигли $1,6 млрд, указал дипломат.

В качестве еще одного условия Полянский назвал решение всех вопросов с фрахтом судов и страхованием российского экспорта продовольствия, а также обеспечение всей логистики этих поставок для восстановления рентабельности.

Помимо этого, дипломат указал, что нужно обеспечить беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений и сырья для их производства. В частности, должно быть обеспечено возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Шестым условием Полянский назвал разблокировку российских активов, связанных с сельскохозяйственной отраслью.

«Наконец, седьмое — это восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки». Она должна работать в интересах нуждающихся стран, а не делать богатые страны еще богаче», — указал он.

Ранее в этот день заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сказал, что наличие результатов по стамбульским соглашениям необходимо для продолжения усилий по обеспечению продовольственной безопасности в мире.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Россия готова вернуться к выполнению сделки в случае снятия препятствий для ее сельхозэкспорта, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также возобновления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что с 17 июля зерновая сделка прекратила свое действие. Часть договоренностей со стороны партнеров по сделке не выполнена до сих пор, указал он.

15 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект. Он обратил внимание, что лишь около 3% идет в беднейшие страны.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.