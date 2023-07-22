Реклама
Прямой эфир
Мир
Грузовой поезд сошел с рельсов в США
Армия
Пилоты ВС РФ уничтожили пункт размещения ВСУ на купянском направлении
Мир
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря
Мир
В США отказались считать санкции помехой для контактов с Россией
Общество
Деятельность нелегального казино раскрыли в Санкт-Петербурге
Мир
В США предсказали Украине тяжелую судьбу при любом исходе конфликта
Спорт
Американский боксер Джонсон рассказал о мечте жить в России
Армия
Бойцы ВС РФ на квадроциклах ударили из ПТУР во время ротации в тылу зоны СВО
Спорт
ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер
Спорт
Месси может дебютировать за «Интер Майами» в матче с «Крус Асуль»
Мир
На Украине сообщили о срабатывании системы ПВО в Кировоградской области
Армия
Морпехам 155-й отдельной бригады ТОФ вручили черные береты
Общество
Минздрав предложил отказаться от массовой вакцинации против коронавируса

Полянский назвал условия для возвращения РФ в зерновую сделку

Полянский заявил, что Россия вернется в зерновую сделку, когда Запад выполнит семь условий
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 21 июля заявил, что Москва вернется в зерновую сделку при выполнении семи условий.

«Первое: это реальный, а не умозрительный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Второе: должны быть сняты все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений», — сказал он на заседании Совбеза ООН.

Как отметил Полянский, речь идет в том числе о незамедлительном подключении этих организаций к SWIFT. Также необходимо возобновление поставок в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений. По его словам, стоимость этих деталей для отечественных производителей выросла на 40%. При этом рост издержек при финансовых транзакциях составил порядка 10%, а общие потери достигли $1,6 млрд, указал дипломат.

В качестве еще одного условия Полянский назвал решение всех вопросов с фрахтом судов и страхованием российского экспорта продовольствия, а также обеспечение всей логистики этих поставок для восстановления рентабельности.

Помимо этого, дипломат указал, что нужно обеспечить беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений и сырья для их производства. В частности, должно быть обеспечено возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Шестым условием Полянский назвал разблокировку российских активов, связанных с сельскохозяйственной отраслью.

«Наконец, седьмое — это восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки». Она должна работать в интересах нуждающихся стран, а не делать богатые страны еще богаче», — указал он.

Зернистый путь: Киев ищет способ обойтись без сделки с Москвой
Сможет ли Украина найти альтернативный маршрут экспорта своих товаров

Ранее в этот день заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сказал, что наличие результатов по стамбульским соглашениям необходимо для продолжения усилий по обеспечению продовольственной безопасности в мире.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Россия готова вернуться к выполнению сделки в случае снятия препятствий для ее сельхозэкспорта, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также возобновления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что с 17 июля зерновая сделка прекратила свое действие. Часть договоренностей со стороны партнеров по сделке не выполнена до сих пор, указал он.

15 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект. Он обратил внимание, что лишь около 3% идет в беднейшие страны.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023