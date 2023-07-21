Прокурор попросила допросить свидетелей по делу о геноциде в Сталинграде

Прокурор Эльвира Джаналиева подала ходатайство о допросе свидетелей и специалистов, а также об исследовании письменных доказательств по делу о признании преступлений нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны.

«Заявление подано <...> в целях защиты национальных интересов РФ, защиты прав и интересов неопределенного круга лиц, родственников погибших, а также для дальнейшего формирования информации и доведения ее до общественности о тех злодеяниях, которые были совершены», — сказала она 21 июля на предварительном судебном заседании в Волгоградском областном суде.

Первое судебное заседание по данному делу с участием свидетелей назначено на 1 августа.

До этого, в июне, уголовное дело из 14 томов о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны с июля 1942 года по февраль 1943-го поступило в Волгоградский областной суд по заявлению прокурора региона Дениса Костенко. Материалы дела содержат сведения о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в отношении не менее 130 тыс. мирных граждан, а также военнообязанных, проходивших службу в рядах Красной армии.

19 июля Смоленский областной суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры России о признании совершенных немецко-фашистскими захватчиками на оккупированной в период с июля 1941 года по сентябрь 1943 года территории Смоленщины военных преступлений преступлениями против человечности и геноцидом народов Советского Союза.

Общее число жертв за период оккупации в регионе насчитывает более 510 тыс. человек. Все изложенные факты были подтверждены свидетельскими показаниями историков, многочисленными очевидцами событий и архивными документами.