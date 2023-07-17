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Генсек ООН выразил сожаление из-за прекращения действия зерновой сделки

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Фото: Global Look Press/James Arthur Gekiere
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сожалеет о решении России прекратить действие зерновой сделки. Об этом он заявил в понедельник, 17 июня, журналистам, его заявления транслировались на YoutTube-канале организации.

«Я глубоко сожалею о решении Российской Федерации прекратить реализацию черноморской инициативы, включая отзыв российских гарантий безопасности судоходства в Северо-Западной части Черного моря», — сказал Гутерриш.

Он заявил, что продолжит прикладывать усилия для обеспечения экспорта продовольствия из России и Украины на мировые рынки, а также подчеркнул, что целью ООН останется обеспечение глобальной продовольственной безопасности и стабильности мировых цен на продовольствие.

«Но я не прекращу наши усилия по обеспечению беспрепятственного доступа на мировые рынки продовольствия и удобрений с Украины и из Российской Федерации», — сказал генсек ООН.

Стамбульское погашение: зерновая сделка прекращается с 18 июля
Почему Москва выступила против дальнейшего продления инициативы

Ранее в этот день заместитель постоянного представители РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что решение России по зерновой сделке является окончательным. Он также исключил проведение дальнейших переговоров по этой теме.

Кроме того, в этот день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что с сегодняшнего дня зерновая сделка фактически прекратила свое действие. Россия немедленно вернется в нее, как только будут выполнены требования Москвы, в числе которых подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, а также решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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