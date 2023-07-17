Зарплата жителей Иркутской области выросла на 17%

В Иркутской области на 10 тыс. населения приходится 37 врачей и 86 специалистов младшего медперсонала, заявил губернатор региона Игорь Кобзев на встрече с Владимиром Путиным 17 июля в Кремле. Президент России обратил внимание главы Приангарья на оснащенность ФАПов и ситуацию с трудоустройством.

О чем говорили на встрече

Иркутская область сегодня находится «на подъеме», сказал Игорь Кобзев. Владимир Путин подтвердил: несмотря на небольшой спад ВВП по стране, регион продемонстрировал рост на более чем 3%. Кроме того, инвестиции в основной капитал составили +38%, или 833 млрд рублей, госдолг — 19 млрд рублей, ВРП — 2 трлн рублей, а индекс промышленного производства 102,1%, подсчитал глава Приангарья.

В регионе подняли заработную плату для жителей области на 17%, а также зарезервировали деньги на увеличение минимального размера оплаты труда на 18% уже с 1 января 2024 года, отчитался Игорь Кобзев. На этом фоне президент поинтересовался ситуацией на рынке труда в Прибайкалье в целом. Уровень безработицы, по оценкам главы региона, составляет 0,8%, а число вакансий достигает 35 тыс.

Более 40 тыс. рабочих мест дополнительно создаст и реализация инвестпроектов, рассчитывает губернатор. Всего в субъекте их реализуется 180, и объем инвестиций составил 3 трлн рублей, сказал Игорь Кобзев. Отдельно он обратил внимание президента на строительство воздушных лайнеров МС-21 на базе Иркутского авиационного завода.

— В целом те задачи, которые сегодня авиазавод берет на себя, — а это шесть бортов в 2024 году — он выполняет, — подчеркнул губернатор.

Владимир Путин поинтересовался ситуацией с медициной в регионе. Сегодня там на 10 тыс. населения приходится 37 врачей и 86 человек младшего медперсонала, сказал глава области. Власти уже увеличили поддержку до 2 млн рублей за счет областного бюджета для узких специалистов. Президент также попросил иркутского губернатора обратить внимание на оборудование ФАПов в селах.

В регионе требуется развитие не только социальной газификации, но и промышленной, добавил Игорь Кобзев. Власти ожидают ввода в эксплуатацию «Силы Сибири – 2», отметил он. «Уровень газификации пока низкий», — констатировал президент.

Губернатор на встрече также передал президенту фотографию военнослужащих СВО, которую они подписали для главы государства и подчеркнули: «Не подведем!» Глава региона отметил, что сибирские бойцы всегда отличались упорством, смелостью, храбростью. Они передали президенту слова благодарности и поддержки. Глава государства также передал им привет. «Крепкие ребята», — отметил он.

Власти Иркутской области планируют открыть реабилитационный центр для военнослужащих и ветеранов боевых действий на 150 койко-мест. В реконструкцию здания готовятся вложить порядка 1 млрд рублей. Центр будет открыт в городе Саянске, который находится в 300 км от Иркутска, подчеркнул губернатор.