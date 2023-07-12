Мурашко рассказал об обновлении всех машин «скорой» в новых регионах

В новых регионах России открыто более 2 тыс. аптек, а также обновлены все машины скорой помощи, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с Владимиром Путиным 12 июля в Кремле. Кроме этого, во время беседы обсуждались вопросы, связанные со строительством новых больниц и профподготовкой медперсонала.

О чем говорили на встрече

В начале беседы с министром Владимир Путин уточнил, как обстоят дела с первичным звеном здравоохранения. По словам Михаила Мурашко, в год поступает более 1,2 млрд обращений. «Это самая востребованная помощь», — заметил он. Сейчас власти занимаются модернизацией этой сферы: уже построено 4 тыс. новых объектов, включая поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Кроме того, отремонтировано около 2,8 тыс. медорганизаций.

В сферу медицины также внедряются новые технологии. В частности, программа «Цифровой ФАП» дает возможность пациентам воспользоваться телемедицинскими консультациями. Это позволяет «не гонять» пациентов по узким специалистам, пояснил министр. Вместе с технологиями в медорганизации также поставляется новое оборудование — сейчас уже около 85 тыс. единиц.

Не стоит забывать и про подготовку и переподготовку кадров, отметил президент. В этой сфере «сбои недопустимы», потому что именно от этого зависит качество использования новейшего оборудования, а значит, и уровень оказания медицинской помощи. «Знаю, что вы занимаетесь этим лично, настойчиво», — добавил Владимир Путин.

Особое внимание было уделено и новым регионам. Сейчас готовится программа по модернизации первичного звена. По словам министра, часть ее мероприятий начнется уже в этом году. «У нас сложилась экономия — где-то 2,5 млрд рублей. Часть средств мы хотели передать туда. Если вы поддержите», — сказал Михаил Мурашко. «Конечно», — ответил Владимир Путин.

Как сообщил министр, на присоединенных территориях уже открыто более 2 тыс. аптек. Также там обновлены все машины скорой помощи. «По сути дела, на сегодняшний день в основном это закрывает [потребность]», — рассказал Михаил Мурашко. Помимо этого, сейчас оформляются лицензии ФАП, для того чтобы пациенты могли получить медпомощь и лекарства в одном месте.