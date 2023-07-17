В Уфе хирурги спасли жизнь подростку с ножевым ранением сердца
Хирурги детской клинической больницы № 17 в Уфе сохранили жизнь 17-летнему подростку с ножевым ранением сердца, сделав операцию на работающем органе. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
По его словам, несовершеннолетний пациент поступил в медучреждение в экстренном порядке. Его состояние было критическим.
«Жизнь ребенка буквально висела на волоске, а счет шел на минуты. Врачи скорой помощи предупредили больницу о тяжелом пациенте. Поэтому на месте в операционной его уже ждала мультидисциплинарная хирургическая бригада, возглавляемая заведующим травматологическим отделением Иреком Шариповым», — написал министр в своем Telegram-канале.
Рахматуллин подчеркнул, что медики ушили рану на работающем сердце, ликвидировав тем самым риск кровотечения. Операция продлилась 1 час 15 минут.
Ранее, 14 июля, врачи подмосковного города Видное спасли жизнь 40-летнему мужчине с разрывом пищевода, который произошел после переедания. Хирургическое вмешательство включало в себя несколько этапов и продлилось восемь часов. Пациент выписан и чувствует себя хорошо.