В Подмосковье врачи спасли жизнь мужчине с разрывом пищевода после переедания

Врачи подмосковного города Видное спасли жизнь 40-летнему мужчине с разрывом пищевода, который произошел после переедания. Как рассказали 14 июля в пресс-службе областного министерства здравоохранения, состояние грозило пациенту смертельным исходом.

Отмечается, что мужчина поступил в больницу с нагноением плевральный полости, жалобами на загрудинную боль и рвоту. Для устранения последствий воспаления ему была проведена сложная операция, которая длилась восемь часов.

«Первым этапом мы удалили пораженную часть пищевода. Затем установили дренажи в плевральной полости. Несколько месяцев пациент будет питаться через гастростому. Операция прошла успешно», — сообщил заместитель главврача по медицинской части Константин Хадиков.

Сейчас мужчина уже выписан и чувствует себя хорошо. Через несколько месяцев ему сделают дополнительную операцию по созданию искусственного пищевода. Новый орган сформируют из части кишечника или желудка. Предполагается, что после этого пациент сможет питаться самостоятельно.

Ранее, 13 марта, в Подмосковье хирурги провели уникальную операцию по удалению гигантской опухоли новорожденному, которая составляла почти треть от его массы. Операция предстояла очень сложная, так как образование прилегало к прямой кишке и крупному сосудисто-нервному пучку. В итоге врачам пришлось вырезать опухоль буквально по миллиметру.