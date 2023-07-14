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В Подмосковье врачи спасли жизнь мужчине с разрывом пищевода после переедания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Врачи подмосковного города Видное спасли жизнь 40-летнему мужчине с разрывом пищевода, который произошел после переедания. Как рассказали 14 июля в пресс-службе областного министерства здравоохранения, состояние грозило пациенту смертельным исходом.

Отмечается, что мужчина поступил в больницу с нагноением плевральный полости, жалобами на загрудинную боль и рвоту. Для устранения последствий воспаления ему была проведена сложная операция, которая длилась восемь часов.

«Первым этапом мы удалили пораженную часть пищевода. Затем установили дренажи в плевральной полости. Несколько месяцев пациент будет питаться через гастростому. Операция прошла успешно», — сообщил заместитель главврача по медицинской части Константин Хадиков.

Сейчас мужчина уже выписан и чувствует себя хорошо. Через несколько месяцев ему сделают дополнительную операцию по созданию искусственного пищевода. Новый орган сформируют из части кишечника или желудка. Предполагается, что после этого пациент сможет питаться самостоятельно.

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Ранее, 13 марта, в Подмосковье хирурги провели уникальную операцию по удалению гигантской опухоли новорожденному, которая составляла почти треть от его массы. Операция предстояла очень сложная, так как образование прилегало к прямой кишке и крупному сосудисто-нервному пучку. В итоге врачам пришлось вырезать опухоль буквально по миллиметру.

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