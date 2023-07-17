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Во Владивостоке стартовала сборка китайских пикапов под брендом Sollers

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Фото: JAC
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На бывшем заводе Mazda-Sollers во Владивостоке начался выпуск лицензированных пикапов JAC T6, которые будут продаваться под российским брендом Sollers. Об этом 17 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию «Соллерс».

JAC T6 на сегодняшний день представлен на российском рынке в двух версиях: с двухлитровым 177-сильным и 136-сильным двигателем такого же объема в паре с безальтернативной шестиступенчатой механической трансмиссией с приводом на обе колесные оси. Цена на модель начинается от 2 420 000 рублей.

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Ранее, 6 июля, китайский производитель Haval анонсировал выход на российский рынок кроссовера Haval M6. Цена на новинку начинается от 1 949 000 рублей. Одна из главных особенностей кроссовера ― вместительный багажник объемом 808 л. Пространства для багажа становится более чем вдвое, 1700 л, если сложить второй ряд сидений.

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