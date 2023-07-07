В России запустят производство пикапов JAC T6

Китайские пикапы JAC T6 начнут собирать на одном из российских заводов, сообщает 7 июля портал «Китайские автомобили».

JAC пока не раскрывает, где именно будут выпускать пикапы T6, однако известно, что они получат новый шильдик и название модели. Производство стартует уже в этом месяце.

JAC T6 на сегодняшний день представлен на российском рынке в двух версиях: с двухлитровым 177-сильным и 136-сильным двигателем такого же объема в паре с безальтернативной шестиступенчатой механической трансмиссией с приводом на обе колесные оси.

Цена на автомобиль начинается от 2 420 000 рублей.

Ранее, 6 июля, китайский производитель Haval анонсировал выход на российский рынок кроссовера Haval M6. Цена на новинку начинается от 1 949 000 рублей. Одна из главных особенностей кроссовера ― вместительный багажник объемом 808 л. Пространства для багажа становится более чем вдвое, 1700 л, если сложить второй ряд сидений.

Haval M6 оснащен 143-сильным полуторалитровым двигателем в паре с шестиступенчатой механикой или семиступенчатым роботом на выбор.