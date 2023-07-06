Объявлены цены на готовящийся к выходу кроссовер Haval M6

Китайский производитель Haval анонсировал выход на российский рынок кроссовера Haval M6. Цена на новинку начинается от 1 949 000 рублей. Первые автомобили появятся в дилерских центрах уже в июле, сообщает 6 июля пресс-служба Haval.

Одна из главных особенностей кроссовера ― вместительный багажник объемом 808 литров. Пространства для багажа становится более чем вдвое, 1700 л, если сложить второй ряд сидений.

Haval M6 оснащен 143-сильным полуторалитровым двигателем в паре с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом» на выбор.

Готовящаяся к выходу на российский рынок новинка обладает богатым оснащением уже в базовой и пока что единственной комплектации: светодиодная передняя и задняя оптика, круиз-контроль, камера заднего вида и задние парктроники, противобуксовочная система (TCS), ассистенты помощи при спуске (HDC) и в начале движения на подъеме (HHC), электронная система контроля устойчивости (ESP), антиблокировочная система (ABS) и фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира.

Кроме того, автомобиль предлагает такие опции, как климат-контроль, 10,25-дюймовый дисплей мультимедиасистемы, аудиосистема с четырьмя динамиками, USB-порты для пассажиров переднего и заднего ряда, розетка для передних пассажиров.

Тем временем, 6 июля, на российском рынке начались продажи Toyota Wildlander 2023 года выпуска, ввезенных в страну по параллельному импорту. Автомобиль произведен в Китае, на совместном предприятии GAC Toyota. Цена на кроссовер начинается от 3,935 млн рублей.

Полноприводный Wildlander оборудован двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 169 л.с. в связке с вариатором. Wildlander довольно близок к международному аналогу Toyota RAV4. Главные отличия между кроссоверами кроются в оформлении передней и задней частей моделей.