В России стартовали продажи Toyota Wildlander

На российском рынке начались продажи Toyota Wildlander 2023 года выпуска, ввезенных в страну по параллельному импорту. Об этом 6 июля сообщает «Российская газета».

Автомобиль произведен в Китае, на совместном предприятии GAC Toyota. Цена на кроссовер начинается от 3,935 млн рублей.

Полноприводный Wildlander оборудован двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 169 л.с. в связке с вариатором.

Wildlander довольно близок к международному аналогу Toyota RAV4. Главные отличия между кроссоверами кроются в оформлении передней и задней частей моделей: Wildlander оснащен собственной передней и задней оптикой, а также бамперами.

Продавцы указывают, что меню Wildlander полностью русифицировано.

Ранее, 5 июля, стало известно, что компактный кроссовер Auchan X5 PLUS поступил в салоны дилеров Changan 5 июля в Китае. Цена на новинку начинается от 80,9 тыс. юаней (ровно 1 млн рублей).

По словам экспертов, Auchan X5 PLUS позиционируется как конкурент Hyundai Tucson и Nissan X-Trail. Автомобиль оснащен 188-сильным полуторалитровым турбодвигателем в связке с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя «мокрыми» сцеплениями.