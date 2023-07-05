В Китае стартовали продажи кроссовера Changan Auchan X5 PLUS

Компактный кроссовер Auchan X5 PLUS поступил в салоны дилеров Changan в Китае. Об этом сообщает пресс-служба компании Changan. Цена на новинку начинается от 80,9 тыс. юаней (ровно 1 млн рублей).

Auchan X5 PLUS позиционируется как конкурент Hyundai Tucson и Nissan X-Trail. Автомобиль оснащен 188-сильным полуторалитровым турбодвигателем в связке с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Он продается в нескольких цветовых решениях: ярко-белом, синем, сером, ярко-красном, черном и серебристо-сером. Габариты: длина ― 4540 мм, ширина ― 1860 мм, высота ― 1610 мм, размер колесной базы составляет 2715 мм.

Одна из запоминающихся деталей Auchan X5 PLUS ― торпедо, где расположен состоящий из трех частей блок дисплеев общей диагональю 28,8 дюйма, на котором разместились система мультимедиа, панель приборов и умные ассистенты водителя.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen 5 июля представил обновленную версию кроссовера T-Cross. Рестайлинговая версия кроссовера получила новую матричную оптику, передний бампер и решетку радиатора. В задней части T-Cross может похвастать обновленными фонарями и дизайном бампера. В результате обновления кроссовер стал длиннее на 27 мм ― теперь его длина составляет 4135 мм.

Также Volkswagen представил новые насыщенные цветовые решения кроссовера: Grape Yellow, Clear Blue и Kings Red. Однако изменения затронули не только внешний вид автомобиля. Например, в интерьере обновленного T-Cross теперь используют более качественные материалы отделки.