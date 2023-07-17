Две женщины обвинили еще одного музыканта Rammstein в домогательствах

Две женщины обвинили клавишника рок-группы Rammstein Кристиана Лоренца в преступлениях сексуального характера. Об этом 17 июля сообщил портал Tagesschau.

Одна из девушек рассказала, как в 2002 году пришла на презентацию книги вокалиста группы Тиля Линдеманна, после чего встретилась с ним и Лоренцом в баре. Они предложили ей приехать в загородный дом клавишника, где вместе распивали пиво и шнапс.

Когда девушка, которой было 17 лет, стала засыпать, Лоренц вступил с ней в близость без ее согласия. В качестве доказательств она привела показания членов семьи и друзей, с которыми делилась переживаниями, и дневник психотерапевта. В дальнейшем у нее был короткий роман с Линдеманном по обоюдному согласию.

Другая женщина рассказала, как в 1996 году она сопровождала Линдеманна, Лоренца и барабанщика Rammstein Кристофа Шнайдера после концерта, когда группа еще не была всемирно известной. Она потеряла сознания и очнулась голой рядом с Лоренцом. По ее словам, она испытала сильную боль в животе, которой раньше никогда у нее не было.

Ранее, 15 июля, в Берлине на площади Теодор-Хойс-Плац прошла акция протеста против концерта Rammstein. Это стало ответом на уголовное дело, возбужденное после появления в СМИ информации о сексуализированном насилии Линдеманна по отношению к фанаткам.

До этого, 15 июня, представитель пресс-службы прокуратуры Берлина Карен Зоммер подтвердила «Известиям», что в отношении вокалиста группы Rammstein начато предварительное расследование по обвинениям в принуждении к сексуальным действиям и продаже наркотиков. Дополнительную информацию о ходе работы следственных органов она не привела. Известно, что заявления поступили от нескольких лиц.

Днем ранее газета Bild сообщила, что прокуратура Берлина возбудила уголовное дело об изнасиловании против Линдеманна. По ее данным, следствие ведется по ст. 177 УК ФРГ («Насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование»).