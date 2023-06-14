В отношении вокалиста Rammstein возбудили уголовное дело об изнасиловании

Прокуратура Берлина возбудила уголовное дело об изнасиловании против вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом 14 июня сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

Как отмечается, прокуратура начала расследование по статье 177 УК ФРГ («Насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование»).

Поводом для возбуждения дела стали показания по двум случаям. Одно заявление было подано в полицию Берлина, второе — напрямую в прокуратуру.

Издание отмечает, что за последние недели несколько женщин выдвинули обвинения в отношении 60-летнего Линдеманна. Их приглашали за сцену после концертов Rammstein. Сам музыкант и группа обвинения отвергают.

Ранее, 7 июня, исполнитель одной из главных ролей в сериале «Уэнсдэй» Перси Уайт отреагировал на обвинения в изнасиловании в свой адрес, назвав их ложными. Он отметил, что на фоне этих слухов его друзьям приходили смертельные угрозы.