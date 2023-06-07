Звезда сериала «Уэнсдэй» отреагировал на обвинения в изнасиловании

Актер Перси Хайнс Уайт, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Уэнсдэй», прокомментировал обвинения в изнасиловании в свой адрес.

«Ранее в этом году неизвестный человек начал онлайн-кампанию по дискредитации моей репутации. Из-за этого мои друзья даже получали смертельные угрозы. Так, были использованы фотографии меня несовершеннолетнего и примеры моего поведения в кинообразе», — написал 21-летний актер 6 июня в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он назвал слухи о себе ложными и подрывающими доверие в отношении настоящих жертв.

В январе несколько девушек обвинили Уайта в изнасиловании и домогательствах. По их словам, это произошло, когда актеру было от 17 до 20 лет. Он якобы нападал на девушек вместе с друзьями, намеренно накачивая представительниц противоположного пола алкоголем и наркотиками.