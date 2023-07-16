В Берлине прошла акция протеста против концерта группы Rammstein

В Берлине на площади Теодор-Хойс-Плац в субботу, 15 июля, прошла акция протеста против концерта Rammstein. На месте проведения митинга побывала съемочная группа «Известий».

Акция прошла в ответ на уголовное дело, возбужденное после появления в СМИ информации о сексуализированном насилии фронтмена группы Тилля Линдеманна по отношению к фанаткам.

«Мы здесь, потому что Тилль Линдеманн совершил проступок. Мы не хотим это оставить без внимания. Мы выступали против проведения концерта сегодня в Берлине. Мы требуем честного расследования случившегося», — заявила представительница пресс-службы движения «Нет Rammstein в Берлине» Бритт Байано.

Активисты уже собрали 75 тыс. подписей под петицией, в которой требуют отменить концерты Rammstein.

Фанаты Rammstein, в свою очередь, не понимают, как можно запретить выходить на сцену всей группе, если обвиняют только одного участника.

Ранее, 15 июня, представитель пресс-службы прокуратуры Берлина Карен Зоммер подтвердила «Известиям», что в отношении вокалиста группы Rammstein начато предварительное расследование по обвинениям в принуждении к сексуальным действиям и продаже наркотиков. Дополнительную информацию о ходе работы следственных органов она не привела.

Известно, что заявления поступили от нескольких лиц.

Днем ранее газета Bild сообщила, что прокуратура Берлина возбудила уголовное дело об изнасиловании против Линдеманна. По ее данным, следствие ведется по ст. 177 УК ФРГ («Насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование»).