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Прокуратура Берлина подтвердила расследование в отношении вокалиста Rammstein

Прокуратура Берлина подтвердила информацию о расследовании в отношении вокалиста Rammstein
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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В отношении вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна проводится предварительное расследование по обвинениям в принуждении к сексуальным действиям и продаже наркотиков. Об этом 15 июня сообщила «Известиям» представитель пресс-службы прокуратуры Берлина Карен Зоммер.

«Подтверждаем, что в связи с несколькими жалобами от третьих лиц — то есть лиц, не причастных к возможному преступлению — прокуратурой Берлина в отношении Тилля Линдеманна было начато предварительное расследование по обвинениям в принуждении к сексуальным действиям и продаже наркотиков», — подчеркнула представитель прокуратуры Берлина.

Зоммер отметила, что дополнительная информация о ходе работы следственных органов не может разглашаться, так как нарушит тайну следствия и подставит под угрозу права как потенциально пострадавшей стороны, так и подозреваемого.

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Накануне газета Bild сообщила, что прокуратура Берлина возбудила уголовное дело об изнасиловании против Линдеманна. По ее данным, следствие ведется по статье 177 УК ФРГ («Насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование»). Речь идет о двух возможных преступлениях.

Как музыкант, так и участники коллектива, отвергают обвинения.

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